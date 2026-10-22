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Elblążanka żartowała o bombie na lotnisku. Nie poleciała i zapłaciła mandat

 Elbląg, Elblążanka żartowała o bombie na lotnisku. Nie poleciała i zapłaciła mandat
Fot. Łukasz Zwoliński

61-letnia mieszkanka Elbląga nie została wpuszczona na pokład samolotu odlatującego 21 października z gdańskiego lotniska do Stavanger w Norwegii. Dodatkowo, zanim opuściła terminal, funkcjonariusze Straży Granicznej ukarali ją pięciusetzłotowym mandatem. Wszystko przez żart o bombie na pokładzie samolotu.

Podczas boardingu pasażerów na odlot samolotu kobieta stwierdziła, że na pokładzie samolotu może być bomba. Obsługa powiadomiła o tym Straż Graniczną. Podczas interwencji funkcjonariuszy 61-latka tłumaczyła, że w emocjach powiedziała „czy tu trzeba mieć bombę, aby czegokolwiek się dowiedzieć!". Wielokrotnie przepraszała za sytuację oraz wyraziła skruchę. Kapitan samolotu zadecydował o niewpuszczeniu jej na pokład, a mundurowi wystawili mandat. Prawie w każdym przypadku takich żartów los podróżnego jest przesądzony – samolotem nie odleci, a do domu powróci z mandatem, który będzie musiał zapłacić. Warto wiedzieć: na lotnisku nawet „niewinny" żart o bombie uruchamia procedury bezpieczeństwa, traktowany jest jako zagrożenie.

Była to już 68. interwencja Straży Granicznej w tym roku na gdańskim lotnisku wobec 72 osób naruszających warunki bezpieczeństwa. Z tej liczby 44 interwencje dotyczyły osób naruszających warunki bezpieczeństwa lotniska, a 24 bezpieczeństwa lotu. Wobec winnych mundurowi wystawili 32 mandaty karne na łączna kwotę blisko 16 tys. zł i 23 pouczenia.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Zachciało się babci żartów. A już czekał na nią bogaty Norweg z futrem.
  • Nooo ogłupienie po 60-tce czy zawsze goniła ją mądrość tylko że była zawsze szybsza ? Oto jest pytanie ???
  • I bardzo dobrze, że jej nie wpuścili. Ludzi myślcie więcej. W Elblągu seniorzy nawet na przejściu przez ulicę i chodniku zamiast po prawej idą po lewej stronie wchodząc na osoby idące z przeciwnej strony. W kolejkach do kasy stoją za tobą raptem o pięć centymetrów, pieczywo wybierają bez rękawiczek foliowych. Może w klubach seniora, uniwersytecie trzeciego wieku oraz wnuki babciom niech uświadamiają jak zachowywać się w dzisiejszych czasach.
  • To ze bezmyślny żart to bezsprzeczne, natomiast kazdy tu z komentujacch o wieku niech nie zapomina, ze jak będzie mial szczęście również go dożyje tylko patrząc na obecne realia wirtualne i styl życia z jeszcze bardziej zlasowanym mózgiem..... !
  • @Olo Molo - Tylko nie „babci”.61-letnia kobieta nie czuje się babcią( nawet jeśli pośiada wnuki) i z pewnością nie wygląda, jak babcia. Ja, do siebie mówię, jeśli mi coś nie wychodzi: babcia, ogarnij się, ale ja mam prawie 80 lat, a nie ledwo co 60.
  • Nie ma co, bombowy żart! A może babcia była na bombie? Dobrze, że nie wyłapała bomby od SG.
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    chyba_była_na_bombie(2026-10-22)
  • Wiem że na lotnisku są specyficzne zasady, pewnie niektóre słuszne. Ale czasami to chyba przesada. Będę stał w kolejce do rękawa, nudził się bo opóźnienie, obsługa śpi itd, może sobie z kimś rozmawiał i padnie niewłaściwe słowo i nie wpuszczą mnie do samolotu? Wg mnie to złośliwość. Mnie kapitanowi czy innej straży się to nie podoba i co pan, pani nam zrobi? My jesteśmy wszechwładni. Z drugiej strony mnie to nie dziwi bo mam "różnych" znajomych i wiem jak mundur działą na psychikę.
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    16
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    pasazerstanislawpaluch(2026-10-22)
  • @pasazerstanislawpaluch - Ty wierzysz w te tłumaczenia. Toreb nie zostawia się samopas. Nie gada się bzdur o bombach itd.
  • Obecna 60 to dawna 40 -:) zycie zaczyna się po dobrej 50,a po 60 to juz mega z dala od plotkarskiego i wrednego zawodowego życia, jest mega dobrze, polecam no moze tylko bez takich żartów
  • Na razie jest lżejsza o mandat. No babcia. Chyba, że wystąpi z 30 latkiem z wtedy czuje się na 40.
  • Młoda 61 letnia kobieta aż napisz o tym poemat.
  • Życzę abyś dożył lub dożyła....
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