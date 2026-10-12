Ponad połowa nielegalnie pracujących to Kolumbijczycy

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. W okresie 9 miesięcy najwięcej niezgodnie z przepisami pracowało obywateli Kolumbii.

Od stycznia do końca września br. kontrolą objęli ponad 2 200 obcokrajowców. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że prawie 600 osób pracowało nielegalnie.

Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej i pośrednictwie pracy po 24 proc. oraz produkcyjnej 18 proc. Byli to obywatele, m.in. Kolumbii 54 proc., Indii 10 proc., Indonezji i Uzbekistanu po 5 proc., Nepalu i Gruzji po 4 proc. oraz Gwatemali 3 proc.

W okresie 9 miesięcy najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie ostródzkim – 15 proc., kętrzyńskim 13 proc., gołdapskim 12 proc., olsztyńskim 11 proc. oraz ełckim 10 proc., lidzbarskim 7 proc. oraz giżyckim, iławskim, oleckim, mrągowskim po 5 proc.

Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 240 tys. zł.