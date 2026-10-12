Wywiózł śmieci do lasu, namierzyły go służby

W minionym tygodniu Straż Leśna Nadleśnictwa Elbląg po raz kolejny w tym roku ukarała osobę, która nielegalnie wywiozła śmieci do lasu. Podczas leśnego patrolu, realizowanego wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Elblągu w ramach akcji „JESIEŃ 2026”, mundurowi znaleźli znaczne ilości porzuconych śmieci. W sprawę włączyli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, którzy zajmują się m.in. zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku.

Dzięki sprawnemu, wspólnemu śledztwu szybko ustalono tożsamość sprawcy. Został on ukarany mandatem karnym, a także nakazano mu uprzątnięcie, wywiezienie i zutylizowanie odpadów na własny koszt.

To już kolejny sukces elbląskiej Straży Leśnej w walce z dzikimi wysypiskami. Od początku roku ujawniono 7 podobnych zdarzeń – w aż 6 przypadkach sprawcy zostali zidentyfikowani i ponieśli konsekwencje. Warto pamiętać, że oprócz świetnej współpracy z innymi służbami, leśnikom pomagają także nowoczesne technologie. Drony oraz fotopułapki są stale obecne w lasach i regularnie monitorują teren.

Oprócz zwalczania sprawców nielegalnego wysypywania śmieci, Nadleśnictwo Elbląg od wielu lat na co dzień wkłada ogromny wysiłek w utrzymanie porządku w lokalnych lasach. Każdego roku leśnicy regularnie sprzątają obiekty i szlaki turystyczne oraz inne obszary leśne, przeznaczając na ten cel ponad 100 tysięcy złotych rocznie.