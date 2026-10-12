Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla osób w wieku 18-26 lat

Od 1 października 2026 r. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło możliwość korzystania z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Nową grupą uprawnioną do pełnej refundacji są młodzi dorośli, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyły 26 lat. Warunkiem objęcia refundacją jest przyjęcie pierwszej dawki szczepionki przed ukończeniem 25. roku życia.

Szczepienia realizowane są przy użyciu dwuwalentnej szczepionki Cervarix w schemacie trzydawkowym i są finansowane w ramach programu do 31 maja 2027 r. Szczepienie można wykonać w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Ze względu na czas trwania programu oraz trójdawkowy schemat szczepienia, pierwszą dawkę szczepionki należy przyjąć najpóźniej do końca listopada 2026 r. tak aby trzecia dawka mogła być planowo podana najpóźniej w maju 2027 r.

Dlaczego warto się zaszczepić?

Zakażenie wirusem HPV to najczęściej występująca infekcja wirusowa przenoszona drogą płciową na świecie. Zakażenie często przebiega bezobjawowo, jednak w przypadku jego przetrwania w organizmie może po latach doprowadzić do rozwoju wielu nowotworów, m.in.:

raka szyjki macicy,

raka odbytu,

raka pochwy i sromu,

raka prącia,

niektórych nowotworów głowy i szyi.

Szacuje się, że około 1 z 25 nowo diagnozowanych nowotworów u obu płci ma związek z zakażeniem HPV, a wirus ten odpowiada za 99% przypadków raka szyjki macicy i 90% nowotworów odbytu.

Szczepienia ochronne są jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania zakażeniom HPV i chorobom nowotworowym związanym z tym wirusem. Zadbaj o swoje zdrowie i porozmawiaj z lekarzem rodzinnym na temat bezpłatnego szczepienia.