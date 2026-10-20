Co dalej z Zielonym Zakątkiem

700 tys. z hakiem – na tyle firma Civil Construction wyceniła budowę placu zabaw i siłowni pod chmurką przy ul. Stawidłowej na elbląskim Zawodziu.

Przypomnijmy: w ubiegłym roku w Budżecie Obywatelskim na projekt budowy na Zawodziu placu zabaw i siłowni pod chmurką zagłosowało 524 mieszkańców okręgu nr 4. Wówczas koszt oszacowano na 640 tys. zł.

Ratusz szukał wykonawców. W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta – firma Civil Construction, która swoje usługi wyceniła na niespełna 708 tys. zł. Ciut więcej niż spodziewali się urzędnicy, którzy na tę inwestycję przeznaczyli 705 tys. zł.

W ramach inwestycji wykonawca będzie musiał przystosować teren na potrzeby placu zabaw oraz dostarczyć i zamontować urządzenia na placu zabaw, siłowni, małej architektury.

Obecnie trwa badanie oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Do prezydenta Elbląga należy decyzja, czy dołoży brakujące trzy tysiące złotych. W przypadku podpisania umowy, wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie inwestycji, licząc od dnia jej podpisania.