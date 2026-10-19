Dobrze się nakręć. Nie hejtuj! Weź udział w konkursie ECUS

Masz pomysł na krótki film, który pokaże, że młodzi ludzie mówią „nie” hejtowi i przemocy w sieci? Nagraj go i weź udział w konkursie „Dobrze się nakręć. Nie hejtuj!”, organizowanym przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Do udziału zapraszamy uczniów klas VII i VIII elbląskich szkół podstawowych. Film może przygotować jedna osoba albo zespół uczniów. Każda szkoła może zgłosić do konkursu jeden film.

O czym ma być film?

Chcemy oddać głos młodym ludziom. Pokażcie, że na hejt i przemoc można reagować. Jak się im przeciwstawić? Jak wesprzeć osobę, która ich doświadcza? Co zrobić, żeby nie przechodzić obok tego obojętnie?

To Wy wybieracie formę. Może to być krótka fabuła, mini reportaż, film z narracją albo zupełnie inny pomysł.

Najważniejsze zasady

Film powinien:

– trwać od 30 do 90 sekund,

– być przygotowany w formacie pionowym 9:16,

– stanowić jeden plik w formacie AVI, MP4, HEVC lub MOV,

– być wykonany samodzielnie przez uczniów,

– nie zawierać treści wygenerowanych przy użyciu sztucznej inteligencji, m.in. obrazów, filmów, animacji, głosu czy scenariusza.

Można korzystać z programów do montażu i edycji filmu, pod warunkiem że nie służą one do generowania jego treści z wykorzystaniem AI.

Regulamin konkursu

Jak zgłosić film do konkursu?

Pracę konkursową można przekazać na jeden z dwóch sposobów.

Przez formularz internetowy

Film należy przesłać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych: https://www.ecus.pl/18156/dobrze-sie-nakrec-nie-hejtuj/

Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego przez formularz wynosi 25 MB.

Po przesłaniu filmu należy również wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Kartę należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na filmik profilaktyczny pod hasłem „Dobrze się nakręć. Nie hejtuj!”

Karta zgłoszeniowa

Kartę można:

– przesłać do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg,

– złożyć osobiście w Punkcie Wsparcia Mieszkańca ECUS (wejście od strony ul. 12 Lutego), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Na nośniku USB (pendrive)

Film można również dostarczyć lub przesłać na nośniku USB, np. pendrivie.

Do filmu należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu, umieszczoną w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na filmik profilaktyczny pod hasłem „Dobrze się nakręć. Nie hejtuj!”

Karta zgłoszeniowa

Całość można:

– dostarczyć lub przesłać do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg,

– złożyć w Punkcie Wsparcia Mieszkańca ECUS (wejście od strony ul. 12 Lutego), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Ważny termin

Film wraz z wymaganymi dokumentami musi trafić do ECUS najpóźniej 23 października 2026 r.

W przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy do siedziby organizatora konkursu, dlatego warto wysłać ją odpowiednio wcześniej.

Na zwycięzców czekają nagrody

Komisja konkursowa oceni zgodność filmu z tematyką konkursu, jego wartość artystyczną, edukacyjną i profilaktyczną oraz pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu.

Nagrody finansowe dla szkół wynoszą:

I miejsce – 3000 zł

II miejsce – 2000 zł

III miejsce – 1000 zł

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 listopada 2026 r.

Macie kilkadziesiąt sekund, żeby powiedzieć coś ważnego. Dobrze się nakręćcie!