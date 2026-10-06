Dron Strike Małdyty

Przed nami pierwsze zawody dronowe na wymagającym, terenowym torze wyznaczonym wokół strzelnicy! 31 października 2026 r., strzelnica Małdyty.

Dwie kategorie:

- dron klasyczny

- dron FPV

Na zawodników czeka zamknięta pętla o długości około 1000 metrów, wyznaczona przez 50 bramek przelotowych, rozmieszczonych średnio co około 20 metrów.

Pomiar czasu rozpoczyna się na stanowisku startowym, a kończy po powrocie i postawieniu drona w miejscu START/META.

Pominięcie bramki: +5 sekund kary.

Wpisowe: 50 zł w formie darowizny na rzecz stowarzyszenia CSS Szafa.

Zawodnicy korzystają z własnego sprzętu i odpowiadają za jego stan techniczny, ubezpieczenie oraz ewentualne uszkodzenia. W kategorii FPV wymagany będzie obserwator zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami.

Zawody odbędą się bez udziału publiczności. Na terenie wydarzenia mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, organizatorzy oraz obsługa techniczna i sędziowska.

To nie będzie zwykły lot. To będzie kilometr koncentracji, szybkości i precyzji. Drone Strike – podejmiesz wyzwanie?

Szczegółowy regulamin oraz informacje dotyczące zapisów zostaną opublikowane w wydarzeniu.