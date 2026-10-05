Elbląskie Targi Pracy i wsparcie misji DKMS

7 października w godzinach 10-13 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135 odbędą się Elbląskie Targi Pracy. W ramach targów będzie możliwość zapoznania się z ofertą pracodawców, agencji zatrudnienia, organizacji pozarządowych i instytucji kierujących swoje działania do osób z niepełnosprawnościami.

Obecne będą służby mundurowe, jednostki szkolące, szkoły wyższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy i Urzędy Pracy z Braniewa i Nowego Dworu Gdańskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, informuje, iż 7 października za pośrednictwem swoich pracowników - a w tym dniu pełniących rolę wolontariuszy - będzie wspierał misję Fundacji DKMS polegającą na znalezieniu dawcy dla pacjentów potrzebujących przeszczepienia komórek macierzystych lub szpiku.

Podczas współorganizowanych przez nasz urząd Elbląskich Targów Pracy będziemy prowadzić rejestrację potencjalnych dawców szpiku.

Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 18-55 lat, które mają pragnienie pomocy osobom chorym onkologicznie do spotkania z nami i rejestrację w bazie dawców szpiku, w dniu 7.10.2026 w godz. 10 do 13 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135.

Mamy nadzieję, że nasze oraz Państwa zaangażowanie i energia da pacjentom szansę na nowe życie.