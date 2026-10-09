Klub Seniora ECUS z wyróżnieniem za współpracę z Biblioteką Pedagogiczną

Klub Seniora Elbląskiego Centrum Usług Społecznych oraz Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu otrzymały wyróżnienie za wspólne działania na rzecz aktywizacji osób starszych. Doceniono cykl spotkań „Młodzi duchem w świecie wiedzy i pasji”, dzięki któremu elbląscy seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać wiedzę i odkrywać nowe pasje.

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie "Potrzebni 2026" jest efektem współpracy obu instytucji, które wspólnie przygotowują dla seniorów spotkania edukacyjne, kulturalne i integracyjne. Od stycznia 2025 roku odbyło się już blisko 20 takich spotkań. Były treningi pamięci, gry logiczne, warsztaty rękodzielnicze, odkrywanie historii Elbląga, zajęcia o zdrowiu i bezpieczeństwie w Internecie. Seniorzy za każdym razem pokazują, że ciekawość świata i chęć uczenia się nie mają wieku.

- Cykl „Młodzi duchem w świecie wiedzy i pasji” pokazuje, jak wiele można osiągnąć, łącząc doświadczenie i zaangażowanie dwóch instytucji. ECUS i Biblioteka Pedagogiczna wspólnie tworzą ofertę, która zachęca seniorów do aktywności i sprzyja budowaniu relacji. To wyróżnienie jest dla nas potwierdzeniem, że warto rozwijać takie inicjatywy. Przede wszystkim jednak jest to sukces samych seniorów. Ich energia, otwartość i entuzjazm sprawiają, że takie spotkania mają sens - podkreśla Magdalena Falkowska, zastępca dyr. ECUS

Obie instytucje zapowiadają kontynuację współpracy i kolejne wspólne projekty dla mieszkańców Elbląga.

Organizatorem konkurs była Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.