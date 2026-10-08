Kobieta nie musi być „od wszystkiego”. W sobotę w Elblągu rozmowa o presji, pracy i bezpieczeństwie

Jak pogodzić pracę, rodzinę, relacje i własne potrzeby, nie próbując udźwignąć wszystkiego? W sobotę, 10 października, w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbędzie się konferencja i warsztaty przygotowane z myślą o kobietach. Udział jest bezpłatny.

Matka, partnerka, córka, pracownica, liderka, przyjaciółka. Lista ról, które na co dzień łączą kobiety, potrafi być długa. Do tego dochodzą oczekiwania otoczenia, praca, obowiązki w domu i próba znalezienia czasu dla siebie. Właśnie o tym będzie mowa podczas sobotniego spotkania w Elblągu.

„Wiele ról. Jedna kobieta. Nie muszę wszystkiego udźwignąć” – to hasło wydarzenia organizowanego w ramach II Elbląskich Dni Zdrowia. Konferencja rozpocznie się 10 października o godz. 15 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25. Spotkanie potrwa do godz. 18, a wstęp jest wolny. Organizatorem wydarzenia skierowanego do kobiet jest Elbląska Rada Kobiet.

Punktem wyjścia do rozmowy będzie presja związana z wieloma rolami, które kobiety pełnią w życiu prywatnym i zawodowym. Organizatorzy chcą pokazać, że nie istnieje jeden właściwy model życia i jedna odpowiedź na pytanie, jak pogodzić rodzinę, karierę, pasje i własne potrzeby.

To nie będzie jednak rozmowa wyłącznie o samopoczuciu. Program obejmuje także kwestie bezpieczeństwa, sytuacji zawodowej kobiet oraz psychicznych kosztów ciągłego spełniania oczekiwań.

Podczas panelu Beata Wachniewska-Mazurek spojrzy na temat z perspektywy socjologicznej. Opowie o społecznych oczekiwaniach wobec kobiet i o tym, jak zmieniały się one wraz z kolejnymi pokoleniami.

O bezpieczeństwie kobiet będzie mówiła st. asp. Monika Wróblewska. Rozmowa ma dotyczyć nie tylko zagrożeń w przestrzeni publicznej, ale również bezpieczeństwa w domu, miejscu pracy i internecie.

Kolejny ważny temat to psychiczne konsekwencje życia pod presją. Psycholog Tomasz Kozieja ma opowiedzieć o kosztach ciągłego przekonania, że trzeba poradzić sobie ze wszystkim. Wśród zaplanowanych zagadnień są również symptomy wypalenia oraz sposoby reagowania, zanim przeciążenie zacznie wpływać na codzienne funkcjonowanie.

Nie zabraknie też spraw związanych z pracą. Uczestniczki mają rozmawiać m.in. o powrotach do aktywności zawodowej po przerwie, zmianie zawodu oraz łączeniu życia rodzinnego z karierą.

Spotkanie poprowadzi Anna Olszewska, która rozpocznie konferencję wystąpieniem wprowadzającym, a następnie będzie moderowała panel dyskusyjny. W programie przewidziano również pytania z sali.

Na samej rozmowie wydarzenie się nie skończy. Po części konferencyjnej przyjdzie czas na zajęcia, podczas których uczestniczki będą mogły oderwać się od codziennych obowiązków. Zaplanowano warsztaty flamenco oraz taniec intuicyjny.

Sobotnie spotkanie będzie finałowym akcentem tegorocznych Elbląskich Dni Zdrowia, organizowanych od 5 do 10 października pod hasłem „Zdrowie zaczyna się w głowie”.

Dla elblążanek to przede wszystkim możliwość spotkania w jednym miejscu specjalistów reprezentujących różne dziedziny i porozmawiania o problemach, które często się ze sobą łączą: pracy, rodzinie, presji, bezpieczeństwie i potrzebie zadbania również o siebie.