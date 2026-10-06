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Konsultacje ws. Tarnopola: PiS zarzuca milczenie

 Elbląg, Radni PiS chcą promować miejskie konsultacje ws. Tarnopola
Radni PiS chcą promować miejskie konsultacje ws. Tarnopola (fot. Anna Dembińska)

Czy Elbląg powinien zerwać umowę partnerską z Tarnopolem i zmienić nazwę znanego ronda? Radni opozycji twierdzą, że ratusz nie promuje konsultacji wśród mieszkańców.

„Decyzja władz Tarnopola, daleka jest od założeń, które były bliskie w naszych 29-letnich partnerskich kontaktach. Powoduje bolesny dyskomfort w relacjach, jak też staje się uciążliwa dla mających ukraińskie pochodzenie mieszkańców Elbląga, którzy pozytywnie wpisują się w naszą wielokulturowość” - możemy przeczytać w liście z marca 2021 r., jaki do mera Tarnopola (partnerskie miasto Elbląga na Ukrainie) wysłali Witold Wróblewski (ówczesny prezydent Elbląga) i Antoni Czyżyk (ówczesny przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej).

Była to odpowiedź na nadanie przez władze Tarnopola imienia Romana Szuchewycza, jednego z dowódców Ukraińskiej Powstańczej Armii, lokalnemu stadionowi.

 

Kim był Roman Szuchewycz?

„Jako głównodowodzący [UPA – przyp. SM] nadzorował przebieg czystki etnicznej na terenie Galicji Wschodniej. Podobnie, jak na Wołyniu miała ona charakter sekwencji: falę zbrodni o charakterze masowym poprzedzały akty terroru indywidualnego, których ofiarą padały osoby uchodzące za liderów polskiej społeczności: nauczyciele, urzędnicy, zarządcy majątków, przedwojenni zawodowi podoficerowie Wojska Polskiego. Zbrodnie masowe OUN(b)-UPA na Polakach rozpoczęły się pod koniec 1943 r. Metodyka działań teoretycznie była modyfikowana (...)Brak jest informacji, aby Szuchewycz pociągnął do odpowiedzialności któregokolwiek z dowódców oddziałów polowych UPA za niestosowanie się do zalecanej sekwencji terroru oraz za zabijanie polskich kobiet i dzieci. Według różnych szacunków w wyniku „antypolskiej akcji” na obszarze Galicji Wschodniej zginęło od 20 do 70 tys. Polaków.” - czytamy na portalu przystanekhistoria.pl

To tylko fragment jego biografii, najbardziej kontrowersyjny z polskiego punktu widzenia. Decyzja władz Tarnopola wzmogła starania niektórych elbląskich środowisk o rozwiązanie umowy partnerskiej z Tarnopolem i przemianowanie ronda Tarnopol (na styku ul. Konopnickiej i Niepodległości). Przypomnijmy, że umowa partnerska pomiędzy Elblągiem a Tarnopolem została zawarta w 1992 r.

Współpraca pomiędzy oboma miastami została zawieszona, ale umowa wciąż obowiązuje. W Tarnopolu wciąż upamiętnia się dowódców Ukraińskiej Powstańczej Armii, którzy w swoim życiorysach mają działalność antypolską. Wynika to jednak z polityki wewnętrznej Ukrainy, dla której najważniejsza jest działalność antysowiecka UPA.

 

PiS zarzuca ratuszowi milczenie

  Elbląg, Rondo Tarnopol
Rondo Tarnopol (fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl)

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwały w sprawie zerwania umowy partnerskiej z ukraińskim miastem. Do dyskusji w praktyce nie doszło, kiedy na wniosek radnej Małgorzaty Adamowicz (KO) radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.

Michał Missan, prezydent Elbląga, zarządził konsultacje w sprawie umowy z Tarnopolem i nazwy ronda. Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości miasto nie promuje konsultacji na szerszą skalę.

- W naszej opinii władze miasta nie wywiązują się należycie ze swojego zadania, czyli informowania mieszkańców Elbląga o prowadzonych konsultacjach, które sami rozpoczęli – mówił Rafał Traks, radny PiS podczas poniedziałkowej (5 paźziernika) konferencji prasowej - Tego w żadne sposób nie promują, nie reklamują, tak jak to było w przypadku innych konsultacji prowadzonych przez władze miasta.

Warto przypomnieć w tym miejscu działania ratusza w przypadku konsultacji dotyczących kwestii własności Zarządu Portu Morskiego. W związku niewystarczającą (zdaniem radnych) aktywnością ratusza elbląscy działacze Prawa i Sprawiedliwości wzięli wówczas sprawy w swoje ręce.

- Będziemy zachęcać mieszkańców naszego miasta do wcięcia udziału w ankiecie (na temat Tarnopola - red.). Chcemy pokazać prezydentowi, jaka powinna być decyzja samorządu elbląskiego – mówił Rafał Traks. - W tej ankiecie nie jest w żaden sposób podkreślone, o co chodzi w przeprowadzanych konsultacjach. Nigdzie nie jest wspomniane, że władze Tarnopola w taki bądź inny sposób nie wywiązywały się z tej współpracy i bardzo mocno naruszały politykę historyczną, która godziła w dobre imię Polaków; że tak to grzecznie i oględnie ujmę.

- Na ostatniej sesji pytaliśmy, jak wyglądają ostatnie wyniki, jeżeli chodzi o głosowanie internetowe – dodał Michał Rutkowski, radny PiS. - Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. To są dane, które można zdobyć w chwilę, a mimo to miasto nie chciało się z nimi podzielić.

Przypomnijmy, że problemów z publikacją częściowych wyników głosowania internetowego miejscy urzędnicy nie widzieli m.in. w przypadku konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Działacze PiS pomogą w wypełnieniu ankiety w biurach poselskich (przy ul. 1 Maja oraz ul. Hetmańskiej); w planach jest także uruchomienie mobilnych punktów. Radni opozycji chcieliby zmiany nazwy ronda Tarnopol na rondo Ofiar OUN – UPA.

Przypomnijmy, że w ankiecie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zameldowane w Elblągu. To spora różnica chociażby z Budżetem Obywatelskim, gdzie oddać głos mogą mieszkańcy Elbląga niekoniecznie legitymujący się meldunkiem w naszym mieście.

Ankietę w formie internetowej można wypełnić tutaj. papierowe są dostępne w Urzędzie Miejskim i Ratuszu Staromiejskim. Głosowanie trwa do 16 października.

SM

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