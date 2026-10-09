Leśnicy zapraszają na debatę publiczną

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku zawiadamia o zwołaniu debaty publicznej nad projektem planu urządzenia lasu (PUL) na lata 2027-2036 dla Nadleśnictwa Elbląg.

Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w debacie, która odbędzie się w formie Narady Projektu Planu (NPP) w siedzibie Nadleśnictwa Elbląg w dniu 14.10.2026 r. o godz.10.

Zagadnienia poruszane podczas Narady Projektu Planu sprecyzowane zostały w § 162 Instrukcji Urządzenia Lasu wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem nr 116 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2023 roku.

Spotkanie jest otwarte dla każdej osoby zainteresowanej tematyką związaną ze sporządzeniem projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Elbląg. Zapraszamy do dyskusji na temat elbląskich lasów.