Małe budki - wielka sprawa

Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej prowadzone są działania na rzecz ochrony ptaków i poprawy warunków ich gniazdowania. Jednym z gatunków, którym poświęcamy szczególną uwagę, jest pliszka górska – ptak chętnie zasiedlający okolice strumieni, mostków i przepustów wodnych.

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy kolejną kontrolę budek lęgowych dla pliszek w Kadynach, we współpracy z Mirosławem Gawronem, ornitologiem zaangażowanym w działania na rzecz ochrony przyrody Parku. Podczas kontroli sprawdzono stan budek oraz ich wykorzystanie przez ptaki.

Z osiemnastu zamontowanych wcześniej budek 2 najprawdopodobniej zostały zniszczone. Spośród 16 skontrolowanych budek aż 10 było zajętych! 9 z nich wykorzystała pliszka górska, a jedną – strzyżyk. To bardzo dobry wynik, potwierdzający, że przygotowane miejsca lęgowe są chętnie wykorzystywane przez ptaki.

Obserwacje ornitologiczne dostarczyły również ciekawych informacji na temat preferencji pliszek. W przypadku budek montowanych po obu stronach przepustu znaczenie ma odległość między nimi. Budki oddalone o około 2–3 metry nie były zajmowane jednocześnie, natomiast większy dystans, wynoszący około 5 metrów, sprzyjał zasiedleniu obu miejsc.

Serdecznie dziękujemy Mirosławowi Gawronowi za współpracę, wiedzę ornitologiczną i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony ptaków na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Takie wspólne inicjatywy pozwalają nie tylko tworzyć bezpieczne miejsca lęgowe, ale również lepiej poznawać potrzeby naszych skrzydlatych sąsiadów.

Ochrona przyrody to często wiele niewielkich działań, które razem przynoszą wymierne efekty. Cieszymy się, że możemy je realizować wspólnie – z korzyścią dla ptaków i całego ekosystemu Wysoczyzny Elbląskiej.

Działania te są kontynuacją prac na rzecz ochrony ptaków i zachowania bioróżnorodności, realizowanych we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg. Podczas kontroli sprawdzono zarówno budki zamontowane w ramach projektu realizowanego w 2025 roku, jak i starsze budki, zawieszone przed laty przez Mirosława Gawrona i Jana Piotrowskiego z Nadleśnictwa Elbląg.

Projekt „Ochrona i zachowanie bioróżnorodności na Wysoczyźnie Elbląskiej” został dofinansowany w 2025 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.