Menopauzanki i Andropauzanie też zamieszkują Ziemię

EL-Kobiety z Elbląskiego Klubu Kobiet serdecznie zapraszają mieszkańców Elbląga i okolic na drugą edycję wyjątkowej konferencji poświęconej zdrowiu pod przewrotnym tytułem „Menopauzanki i Andropauzanie też zamieszkują Ziemię", która odbędzie się w sobotę, 24 października, w przestrzeniach Biblioteki Elbląskiej.

W tym roku organizatorzy stawiają na kompleksowe ujęcie tematów menopauzy i andropauzy, łącząc rzetelną wiedzę medyczną z realnym wsparciem profilaktycznym.

„Hormonalna rewolucja" bez tabu

Program nadchodzącej edycji został podzielony na trzy kluczowe bloki tematyczne. Konferencję otworzy wielodyscyplinarny panel dyskusyjny „Hormonalna rewolucja". Zaproszeni eksperci – lek. ginekolog Sebastian Ławrynowicz, lek. urolog - androlog Tomasz Adam Muzyka – omówią biologiczne aspekty okresu przekwitania. Specjaliści obalą mity narosłe wokół dojrzałości i podpowiedzą, jak nowoczesna medycyna może pomóc w utrzymaniu najwyższego komfortu życia.

Razem w nowym etapie życia

Tuż po fizjologii przyjdzie czas na wykład socjologa, prof. dr. hab. Tomasza Szlendaka, który przybliży specyfikę relacji międzyludzkich na tym etapie życia, zarówno w związkach partnerskich, jak i w przestrzeni zawodowej.

Dojrzałość w praktyce

Ostatnia część spotkania upłynie pod hasłem „Witalność po 40-tce i 50-tce". Podczas dedykowanego panelu trener triathlonu dr Bogusław Tołwiński, dietetyczka Paulina Wojciechowska i fizjoterapeutka uroginekologiczna Natalia Ławrynowicz udowodnią, że odpowiednio zbilansowany ruch, dieta i dbałość o siebie są najlepszymi, naturalnymi sprzymierzeńcami w omawianym okresie życia. Eksperci przekażą praktyczne wskazówki, jak proste zmiany w codziennych nawykach mogą diametralnie poprawić samopoczucie.

Wydarzenia towarzyszące

Podczas wydarzenia spora porcja wiedzy przeplatać się będzie z pozytywną energią. Uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć pokaz w wykonaniu formacji Cubana Dance Team oraz podziwiać poruszającą wystawę fotograficzną lokalnej artystki, fotografki Pauliny Szramke pt. „Ja. Tu . Teraz" w postaci wielkoformatowych, czarno-białych i pozbawionych retuszu portretów kobiet oraz mężczyzn, celebrujących autentyczne piękno dojrzałości.

Uczestnicy będą mogli odwiedzić stanowiska informacyjne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast medycy udzielą instruktażu w zakresie samobadania z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów. Chętni skorzystają z urządzenia analizującego skład ciała. Dodatkowo przez niemal cały dzień przy ulicy Stary Rynek stacjonować będzie mammobus, umożliwiając chętnym mieszkankom wykonanie bezpłatnych badań w ramach profilaktyki onkologicznej, w godzinach 9:00-16:00 (obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna).

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Obowiązuje rejestracja elektroniczna poprzez link, który będzie dostępny na profilu Facebook EL- Kobiety Elbląski Klub Kobiet od 14 października wraz z numerem telefonu do wcześniejszej rejestracji na badanie mammograficzne.

Do zobaczenia 24 października o godz. 9:30 w Bibliotece Elbląskiej!