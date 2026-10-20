Metropolitalna petycja trafiła do ratusza

Ruch Obywatelski „Nowy Elbląg” apeluje o włączenie miasta do Metropolii Pomorskiej. Pod petycją podpisało się ponad 500 osób, jednak władze Elbląga studzą emocje i powołują się na opinie prawne.

Na stronach elbląskiego Biuletynu Informacji Publicznej pojawiła się petycja Ruchu Obywatelskiego „Nowy Elbląg” dotycząca podjęcia działań zmierzających do włączenia Elbląga do tworzącego się związku metropolitalnego.

Przypomnijmy: w sierpniu na portalu petycjeonline.com pojawiła się petycja „Chcemy Elbląga w Metropolii Pomorskiej”. Autorzy zaapelowali do elbląskich władz, rządu RP oraz twórców związku metropolitalnego o podjęcie kroków pozwalających na dołączenie naszego miasta do nowej struktury.

„Elbląg nie może być miastem na administracyjnym końcu województwa. Powinien być silnym ogniwem północnej Polski, połączonym gospodarczo, komunikacyjnie i strategicznie z Gdańskiem oraz całym Pomorzem. Już dziś Elbląg jest z Pomorzem silnie powiązany. Około 6 tysięcy mieszkańców naszego miasta pracuje w Trójmieście, tysiące korzystają tam ze specjalistycznej opieki zdrowotnej, a Trójmiasto pozostaje jednym z najważniejszych kierunków studiów wybieranych przez młodych elblążan” – czytamy w petycji, którą podpisało już ponad 500 osób.

Wśród głosów poparcia nie brakuje mocnych argumentów:

– To szansa na lepszą przyszłość, nie zmarnujmy jej – komentuje pan Bartłomiej, którego podpis widnieje pod petycją.

– Elbląg tak naprawdę w każdym wymiarze – geograficznym, historycznym, społecznym czy mentalnym – poza administracyjnym jest częścią Pomorza. Nie wyobrażam sobie, żeby miał zostać poza Metropolią Pomorską – dodaje pan Krzysztof, który również podpisał petycję.

Działacze Nowego Elbląga, którzy przekazali już komplet podpisów do ratusza, podkreślają, że członkostwo w metropolii to nie tylko szyld, ale realne korzyści.

„Korzyści z członkostwa w związku metropolitalnym upatrujemy przede wszystkim w możliwości współpracy między innymi w zakresie transportu publicznego, pozyskiwania inwestycji, promocji gospodarczej, ochrony przeciwpowodziowej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju środowiska akademickiego oraz turystyki. Szczególne znaczenie ma to także w kontekście wpisania bezpośredniego połączenia kolejowego Gdańsk – Nowy Dwór Gdański – Elbląg do planów Zintegrowanej Sieci Kolejowej” – wskazują autorzy wniosku w piśmie przewodnim.

Tymczasem sytuacja od momentu rozpoczęcia zbiórki podpisów zmieniła się diametralnie. 12 października gdańska Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia metropolii. Wcześniej podobne uchwały, wyrażające chęć wstąpienia do związku, przyjęło aż 60 rad gmin i powiatów z województwa pomorskiego.

Elbląscy radni nie zajęli się jednak tym tematem. Ani prezydent, ani żaden z klubów radnych nie przygotował projektu uchwały, który dałby możliwość przeprowadzenia dyskusji na forum Rady Miejskiej.

Prezydent Elbląga Michał Missan sprawę ewentualnego dołączenia do metropolii odkłada na później.

– Nie jestem przeciwnikiem wejścia do Metropolii Pomorskiej, natomiast dziś nie jest na to najlepszy czas. W mojej ocenie najpierw trzeba zbudować silną pozycję Elbląga i wejść na lepszych warunkach. Na to przyjdzie czas – tłumaczył prezydent w mediach społecznościowych. – Dzisiejszy kształt ustawy nie pozwala Elblągowi wejść bezpośrednio do Metropolii Pomorskiej ze względu na brak ciągłości terytorialnej. Taką pozyskałem opinię prawną.

Jak udało nam się ustalić, prezydent dysponuje dwoma ekspertyzami prawnymi: jedną sporządzoną przez zespół radców prawnych Urzędu Miejskiego, a drugą – autorstwa prof. Marka Chmaja. Obie są zbieżne i wynika z nich, że obecne uwarunkowania prawne uniemożliwiają formalne wstąpienie Elbląga do Metropolii Pomorskiej.

Uchwała gdańskiej Rady Miejskiej ostatecznie przypieczętowała formalny kształt nowej metropolii, co w obecnym stanie prawnym bardzo komplikuje ewentualną akcesję naszego miasta.

A jakie jest Wasze zdanie? Czy Elbląg powinien za wszelką cenę dążyć do połączenia z Metropolią Pomorską czy czekać na lepsze warunki? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach.