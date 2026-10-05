Objazdy, przesiadki i „Zetka”. Jak teraz kursują autobusy?

Podzielone trasy „dwunastki” i „czternastki” oraz pojawienie się nowej „Zetki” to efekt rozpoczętego remontu Mostu Wyszyńskiego. Nasz reporter przetestował nowe rozwiązania na własnej skórze i pytał Elblążan o pierwsze wrażenia.

Remont Mostu Kardynała Wyszyńskiego w Elblągu wymusił poważne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Do najważniejszych należy podział trasy linii 12 i 14 na dwa odcinki oraz uruchomienie tymczasowej linii Z1, nazywanej przez pasażerów „Zetką”. W poniedziałkowe przedpołudnie sprawdziliśmy, jak wprowadzone modyfikacje sprawdzają się w praktyce.

Przesiadka na Moście Wysokim

Z punktu widzenia pasażerów elbląskich autobusów strategiczne znaczenie ma teraz Most Wysoki. Po obu jego stronach zlokalizowano tymczasowe przystanki dla „dwunastki” i „czternastki”, a sam most należy pokonać pieszo.

Nam spokojny spacer z jednego przystanku na drugi zajął niespełna dwie minuty, dzięki czemu na miejsce dotarliśmy na kilka minut przed odjazdem kolejnego autobusu.

– Zdążę, ale nie mogę z panem dłużej stać i rozmawiać – mówi nam jedna z pasażerek w wieku senioralnym, którą zapytaliśmy o czas przeznaczony na przesiadkę.

Problemu z pokonaniem trasy pieszo nie zgłasza również pan poruszający się o kuli.

– Ale jak już mnie pan pyta, to jestem bardzo ciekawy, jak będzie to wyglądało zimą, kiedy zrobi się ślisko – zwraca uwagę mężczyzna.

Jeśli już mowa o wygodzie podróżnych – na miejscach przesiadkowych zdecydowanie przydałyby się ławki oraz osłony chroniące przed deszczem i śniegiem.

Pułapka na Starym Mieście i apel do kierowców Przystanek przy Specjal Pubie (fot. Wiktoria Tazuszel i Nicola Radecka)

Przystanek obsługujący autobusy po stronie Starego Miasta znajduje się na skrzyżowaniu ulic Wodnej i Mostowej. To potencjalnie bardzo niebezpieczne miejsce – pieszy wychodzący zza stojącego autobusu nie widzi samochodów nadjeżdżających ulicą Wodną w kierunku Mostu Niskiego.

– Samochodów na ulicy jest teraz wyraźnie więcej – mówi jedna z Elblążanek. – Trzeba bardzo uważać, szczególnie na dzieci.

Przy tej okazji przypominamy kierowcom, że Stare Miasto jest strefą zamieszkania. Oznacza to, że piesi mają tam bezwzględne pierwszeństwo.

Jak kursują linie 12, 14 i Z1?

Linia 12 w dni powszednie odjeżdża dwa razy na godzinę, natomiast w soboty i niedziele – tylko raz. Spod pubu Specjal autobus rusza w stronę ulicy Warszawskiej. Na plus warto zaliczyć próbę wprowadzenia stałego taktowania odjazdów – choć nie jest idealnie, widać już pewien postęp.

Z kolei linia 14 oferuje znacznie więcej kursów, jednak w tym przypadku trudno dopatrzyć się regularnego taktowania. Autobus odjeżdża średnio dwa lub trzy razy na godzinę (z pewnymi wyjątkami). Spod pubu autobus jedzie w kierunku stacji benzynowej przy ul. Nowodworskiej.

Główną wadą dwunastki i czternastki jest konieczność opuszczenia pojazdu przy próbie dojazdu na Zawodzie. Problem ten nie występuje w przypadku linii Z1, która łączy pętlę przy ul. Ogólnej (Nad Jarem) oraz Zawadę poprzez Most Unii Europejskiej z ul. Warszawską. Największym minusem „Zetki” jest jednak fakt, że nie kursuje ona przez cały dzień.

Jej rozkład wygląda następująco:

- Rano: Pierwszy kurs z pętli przy ul. Ogólnej rusza o godz. 5:23, a ostatni poranny przejazd w kierunku ul. Warszawskiej odjeżdża o godz. 8:10 (łącznie 6 porannych kursów, w tym 2 przez ul. Żuławską).

- Po południu i wieczorem: Kolejne kursy rozpoczynają się o godz. 13:20 (kurs przez ul. Żuławską), a ostatnia „Zetka” z ul. Ogólnej wyjeżdża o godz. 21:27 (również przez ul. Żuławską).

- Częstotliwość: Autobus odjeżdża raz na godzinę, z wyjątkiem godzin szczytu (14, 15, 16), kiedy na trasę wyjeżdżają dwa pojazdy na godzinę.

Opisane zmiany w komunikacji miejskiej będą obowiązywały do końca remontu Mostu Kardynała Wyszyńskiego, czyli do maja przyszłego roku.

Jak nasi czytelnicy oceniają nowe rozkłady i trasę przesiadkową? Zapraszamy do merytorycznej i kulturalnej dyskusji w komentarzach.