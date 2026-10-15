Odkryj historię w krajobrazie!

Tak brzmi hasło tegorocznych Dni Krajobrazu, organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z okazji rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Dziki las, urokliwe wiejskie domostwa, a może tętniące życiem ulice miast? Krajobraz nie powstaje w jeden dzień – kształtują go całe epoki, wielkie zmiany i codzienne decyzje naszych przodków. Krajobraz to niesamowity splot sił natury i działalności człowieka – dzieło wielu pokoleń, które budowały, zmieniały i dostosowywały przestrzeń do swoich potrzeb.

Warto pamiętać, że ta opowieść wcale się nie skończyła. Dzisiaj to my dopisujemy do niej kolejne rozdziały. Każda nasza decyzja, posadzone drzewo czy wydeptana ścieżka zostaną dla tych, którzy zamieszkają tu po nas. Krajobraz to nie tylko tło dla naszego życia – to nasza tożsamość, dom i miejsce, w którym szukamy spokoju oraz inspiracji. Zwykły spacer może zamienić się w fascynującą podróż w czasie, gdy dostrzeżemy ślady dawnych granic, zapomnianych traktów i ukryte intencje ludzi, którzy tworzyli to otoczenie przed nami.

Z okazji Dnia Krajobrazu zapraszamy w podróż, podczas której nauczymy się czytać tę przestrzeń na nowo. Zobaczymy, jak historia i krajobraz wzajemnie się przenikają i co mówią o nas samych.

Spacer krajobrazowy, który potrwa ok. 2 godzin rozpoczniemy przy kapliczkach „Trzech Krzyży” w Kadynach. Jesienna aura ma swój urok, ale i swoje wymagania! Dlatego zadbajcie o ciepłe ubranie i solidne buty.

Link do mapy: https://maps.app.goo.gl/auH6sxdbg4T88ZRF7

Na spacer obowiązują zapisy: wydarzenia@pkwe.warmia.mazury.pl

(w tytule: Dzień krajobrazu)

Do zobaczenia w Kadynach!