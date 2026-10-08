Policyjna akcja "Prędkość" w Elblągu

Wczoraj, 7 października br., elbląscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili działania kontrolne w ramach wojewódzkiej akcji „Prędkość". Ich celem była walka z brawurą, lekkomyślnością i nagminnym przekraczaniem dozwolonej prędkości - przyczynami wielu tragicznych w skutkach wypadków.

Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jednym z głównych zagrożeń na drogach. Podczas wczorajszych działań funkcjonariusze zatrzymali aż 41 kierowców, którzy jechali zbyt szybko. Policjanci wylegitymowali 97 osób i przeprowadzili 94 kontrole pojazdów. W efekcie działań nałożyli 41 mandatów karnych, 13 razy zastosowali pouczenia, a w 11 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Zatrzymano również 8 dowodów rejestracyjnych i 3 kierujących bez uprawnień do kierowania.

Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Brawura za kierownicą może kosztować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Nadmierna prędkość zabija - nie tylko tych, którzy ją rozwijają.