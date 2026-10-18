Pomarańczowa moc, czyli 15 lat parkrun Polska w Elblągu

Są soboty zwyczajne, są soboty wyjątkowe, a są też takie, kiedy Park Modrzewie dostaje pomarańczowego oczopląsu, aż trzeba przecierać oczy, żeby ogarnąć, ilu nas się nazbierało! 15. urodziny parkrun Polska świętowaliśmy tak, jak na prawdziwą parkrunową rodzinę przystało — razem, radośnie i na pomarańczowo. Zobacz zdjęcia.

Dzięki Zarządowi Zieleni Miejskiej w Elblągu i pracownikom prowadzącym zaplanowane na sobotę (17 października) prace remontowe nasze spotkanie mogło się jednak odbyć. Dziękujemy za pomoc i umożliwienie nam wspólnego świętowania!

A potem? Prawie 200 osób zapełniło jesienny Park Modrzewie! Było nas 151 uczestników, 22 wolontariuszy, do tego kibice, obserwatorzy i sympatycy, którzy już stoją jedną nogą w naszej rodzinie, a drugą chyba jeszcze na kanapie. Spokojnie, kochani! My wiemy, że Wy już się czaicie, żeby dołączyć do aktywnej ekipy. Linia startu nie gryzie, a 5 km można pokonać we własnym tempie!

Pomarańczowe było wszystko! Koszulki, skarpetki, buty, stroje, dodatki i przebrania. Było pomarańczowo, balonowo, przekąskowo i przede wszystkim radośnie! Wolontariusze zadbali o pełny stolik smakołyków...

Pogoda dopisała, humory również, a świąteczna atmosfera najwyraźniej podkręciła nie tylko uśmiechy, ale i nogi. Efekt? 23 rekordy życiowe! Czyli niektórzy przyszli świętować, a przy okazji postanowili jeszcze poprawić własne osiągnięcia. Jakby tortu i balonów było za mało!

Wielkie brawa dla naszych 23 rekordzistów!

Paweł Pałat — 19:01,

Patryk Bartnicki — 19:19,

Marcin Grubecki — 21:22,

Apollin Godlewski — 23:29,

Michał Wołkowicz — 25:17,

Bartosz Szyszko — 25:50,

Daniel Sokołowski — 26:00,

Paweł Górny — 27:07,

Monika Guzowska — 28:00,

Marcin Pietraszek — 28:12,

Justyna Bożyk — 28:16,

Milan Mikul — 28:19,

Agnieszka Małgorzata Wiśniewska — 30:40,

Zuzia Ziółkowska — 30:43,

Krzysztof Dudkiewicz — 31:24,

Michał Grądziel — 31:56,

Waldek Napieraj — 32:58,

Aleksandra Mikula — 33:06,

Marek Oziemkiewicz — 33:15,

Katarzyna Kędzior-Ulanowska — 39:54,

Damian Dziwisz — 43:17,

Katarzyna Matuszkiewicz — 49:53,

Władysław Zalewski — 57:02.

Gratulacje! Niech te wyniki będą dowodem, że w Parku Modrzewie można nie tylko miło rozpocząć weekend, ale i nieźle namieszać we własnej tabeli wyników!

Aż 18 osób postanowiło sprawdzić, o co tyle hałasu w sobotnie poranki, i zaliczyło swój pierwszy parkrun w Parku Modrzewie! Do naszej ekipy dołączyli:

Michał Źródło,

Luk Wojtas,

Miłosz Chmielewski,

Mateusz Markowski,

Agata Andrial,

Agnieszka Ryś,

Mariola Kowalska,

Elżbieta Buława,

Kamil Krakowski,

Krystian Adamiak,

Piotr Grynkiewicz,

Jakub Grynkiewicz,

Franciszek Sydor,

Renata Ryś,

Barbara Malec,

Antonina Sydor,

Gabriel Kruk

Anna Nowak

oraz goście z innych lokalizacji

Marcin Adameczek i Monika Czajkowska - parkrun Warszawa - Bródno

Krzysztof Topolski - parkrun Dzierzgoń,

Witamy na pokładzie! Teraz już wiecie, gdzie nas szukać w sobotę o 9:00. Ostrzegamy tylko, że to może być początek pięknej przygody, a potem nagle człowiek ma znajomych w pomarańczowych strojach i nie rozumie, jak wcześniej można było spędzać sobotni poranek inaczej!

Parkrunowa rodzina ma wspaniałych ludzi! Szczególne podziękowania kierujemy do Janusza Kraskowskiego za wieloletnie motywowanie uczniów Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu i ich rodzin. To piękne, kiedy aktywność przestaje być szkolnym zadaniem, a staje się wspólną przygodą!

Dziękujemy Januszowi Nowakowi za angażowanie swoich podopiecznych, którzy biegają również pod jego okiem w tygodniu w ramach TeamNowak. A tym razem wydarzyło się coś wyjątkowego, do świętowania dołączyła także Pani Ania, żona trenera! Po pięciu latach namawiania wreszcie się przełamała! Pięć lat! To już nie namawianie, to niemal projekt wieloletni z harmonogramem, monitoringiem i ewaluacją! Ale najważniejsze, że się udało!

Dziękujemy również trenerowi Bogusławowi Tołwińskiemu i jego zawodnikom z Open Balance, którzy może nie bywają u nas nagminnie, ale pojawiają się właśnie w tych ważnych chwilach. Dobrze Was widzieć!

I przede wszystkim dziękujemy naszym stałym parkrunerkom i parkrunerom, którzy są z nami niemal co sobotę, wracają, mobilizują się i pomagają nam rozpoczynać każdy weekend w najlepszym możliwym stylu. To Wy tworzycie serce Parku Modrzewie!

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od wręczenia dyplomów za wyjątkowe osiągnięcia:

Paweł Brzeziński— 100 parkrunów!

Jacek Orpel — 50 parkrunów!

Ania Lipińska — 25 parkrunów!

Gratulujemy i zapraszamy nagminnie, bo kamienie milowe same się nie zdobędą! A kolejni czekają już na horyzoncie!

Swoje parkrunowe liczby pokazali również uczestnicy, którzy oznaczyli się liczbą ukończonych spotkań. Dziękujemy za podchwycenie pomysłu i wspólne pokazanie, co nas łączy. Każdy ma swoją historię, swoje tempo i swój powód, żeby wstać w sobotę rano. A razem tworzymy coś znacznie większego niż pięć kilometrów!

Kto to wszystko ogarnął? Nasi wolontariusze! Za tym całym pomarańczowym zamieszaniem stała ekipa, bez której nie byłoby ani wyników, ani zdjęć, ani sprawnie przeprowadzonego spotkania. Wielkie podziękowania dla nich. To: Ania Urbankiewicz, Krzysztof Kida, Beata Borc, Zofia Borc, Paweł Brzeziński, Przemysław Cegielski, Roman Edward Gagjew, Rafał Gruchalski, Magda Matysek, Janusz Nowak, Jacek Orpel, Daniel Sokołowski, Sylwek Sowa, Krzysztof Topolski, Małgorzata Wołkowicz, Małgorzata Zielińska, Sylwia Śliwińska, Konrad Śliwiński, Tadeusz Śliwiński, Katarzyna Świderska, Aleksander Żurawski, Michał Żurawski i Renia Sowa.

To właśnie Wy mierzycie czas, skanujecie wyniki, pilnujecie mety, fotografujecie, pomagacie, rozstawianie i sprzątanie bierzecie na klatę, a przy okazji dbacie o atmosferę. I jeszcze znajdujecie czas, żeby się uśmiechać! Podejrzane.

Park Modrzewie to nie tylko trasa, to ludzie. To uczniowie, trenerzy, rodziny, debiutanci, goście z innych lokalizacji, stali bywalcy, kibice i ci, którzy jeszcze się przyglądają. To ludzie, którzy potrafią wstać w jesienny poranek, założyć pomarańczowe skarpetki, pokonać własne lenistwo i przyjść, żeby pobyć razem.

Dziękujemy wszystkim, którzy świętowali z nami 15. urodziny parkrun Polska. Za obecność, energię, uśmiechy, wsparcie, pomarańczowe szaleństwo i za to, że pokazujecie, jak pięknie można zarażać aktywnością.

151 uczestników, 22 wolontariuszy, 23 rekordy życiowe, 18 debiutantów i jedna wielka parkrunowa rodzina!

Wyniki parkrun Park Modrzewie #289 https://www.parkrun.pl/parkmodrzewie/results/289/