Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromonter, elektromechanik sprzętu AGD, elektryk maszyn, diagnosta-mechanik samochodowy, mechanik samochodów osobowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, mechanik maszyn, młodszy monter/monter, operator CNC, operator przenośników taśmowych, operator traka taśmowego, operator urządzeń technicznych, spawacz/ monter (TIG 141);

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, pomocnik lakiernika meblowego, magazynier (branża meblowa), montażysta mebli, operator okleiniarki, operator piły panelowej, operator CNC (5 osiowe), pilarz piły panelowej, stolarz-frezer frontów meblowych, stolarz, szlifierz meblowy, szlifierz frontów meblowych, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik hydraulika/montera, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany, robotnik budowlany, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, pracownik ogólnobudowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: inspektor ds. gospodarki przestrzennej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych- animator lokalny, koordynator kontraktów, księgowy/wa (samodzielne stanowisko),organizator społeczności lokalnej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik socjalny, pracownik biurowy, psycholog, specjalista ds. księgowości, specjalista ds. BHP, specjalista ds. pracowniczych (kadr i płac), starszy inspektor ds. BHP;

PEDAGOGICZNEJ: dyrektor, nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk/elektronik lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu stolarz lub specjalista w zawodzie;

USŁUGOWEJ: administrator/opiekun obiektu, fryzjer/fryzjerka, konstruktor odzieży, opiekun/ka PCK, pracownik małej gastronomii, sprzedawca w kwiaciarni;

INNE: kierowca kat. B, kierowca samochodu ciężarowego, osoba do obsługi maszyny do konserwacji tafli lodowej (rolby), pomoc przy produkcji materacy, monter okien PCV, pracownik produkcji/pomocnik trakowego;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): asystent kas samoobsługowych, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik gospodarczy-sprzątanie terenów zewnętrznych, konsultant infolinii ds. sprzedaży, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków Rezerwy Ministra:

kierownik gospodarczy, sekretarka, urzędnik ubezpieczeń społecznych;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg. Zapraszamy również do śledzenia kampanii informacyjnej EURES pod hasłem: „Europejskie Dni Pracy – 15 lat łączenia talentów i pracodawców w Europie” #EuropeanJobDays na stronie internetowej https://europeanjobdays.eu/pl