Prezydent „uratował” elbląskiego posła

Wygląda na to, że w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych z okręgu elbląskiego wciąż będzie wybieranych ośmiu posłów. Prezydent Karol Nawrocki w czwartek (15 października) zawetował nowelizację Kodeksu Wyborczego.

Przypomnijmy: przez parlament przeszła nowelizacja Kodeksu Wyborczego, która pozwalała dostosować liczbę posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych do liczby mieszkańców. Gdyby zmiany weszły w życie, można by się spodziewać, że w okręgu nr 34 obejmującym zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego będzie wybieranych siedmiu posłów. Takie rozwiązanie byłoby pochodną zmniejszenia się liczby mieszkańców naszego subregionu. Państwowa Komisja Wyborcza do 30 listopada informowałaby o liczbie posłów wybieranych z każdego okręgu.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu nowelizacji.

- Nie można wprowadzać głębokich zmian w administracji wyborczej bez przekonującej analizy ich skutków – mówił prezydent Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu tłumaczącym przyczyny weta. - Nie można tworzyć mechanizmów, które tworzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór na wyborami i sprawność rozpatrywania protestów. Nie można wywoływać tym emocji społecznych i zmieniać reguł gry zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi.

Wątpliwości prezydenta zwrócił m.in. sposób przesuwania mandatów pomiędzy okręgami wyborczymi, zmniejszenia liczby komisarzy wyborczych.

Sejm może odrzucić weto prezydenta większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej 230 posłów.