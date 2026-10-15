Ruszyła 12. edycja konkursu „Dziecięcy Piekarczyk"
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza wszystkich młodych mieszkańców naszego miasta do udziału w wyjątkowym konkursie „Dziecięcy Piekarczyk". To niepowtarzalna okazja, by nagrodzić osoby, instytucje lub organizacje, które swoją działalnością szczególnie wyróżniają się w pracy na rzecz dzieci i lokalnej elbląskiej społeczności.
Konkurs jest symbolem wdzięczności i uznania ze strony najmłodszych – to właśnie dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą zgłosić kandydatów do tego zaszczytnego tytułu. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i instytucji czy organizacji pozarządowych, które bezinteresownie niosą pomoc, angażują się w inicjatywy społeczne, przeciwdziałają problemom, wspierają rozwój młodych elblążan i realnie zmieniają nasze otoczenie na lepsze.
„Dziecięcy Piekarczyk" to konkurs szczególny, bo to najmłodsi wybierają swoich bohaterów. To oni najlepiej wiedzą, kto na co dzień wspiera ich rozwój, inspiruje i daje przykład, że warto czynić dobro
Jak zgłosić kandydata?
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek z opisem działalności kandydata i dostarczyć go do 6 listopada 2026 r. na adres:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17/26
(z dopiskiem „Dziecięcy Piekarczyk 2026")
Uroczyste rozstrzygnięcie
Laureata poznamy 8 grudnia 2026 r., podczas uroczystej Elbląskiej Gali Wolontariatu pod patronatem prezydenta Elbląga Michała Missana, organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. To niezwykle ważny moment, w którym całe miasto dziękuje wolontariuszom i społecznikom za ich zaangażowanie.
Historia i laureaci
Konkurs nawiązuje do legendarnej postaci Piekarczyka – bohatera Elbląga, który w dzieciństwie uratował miasto. Tytuł „Dziecięcego Piekarczyka" przyznawany jest od 2015 roku.
Dotychczasowymi laureatami byli m.in. nauczyciele, wychowawcy i trenerzy, którzy swoją pasją i oddaniem kształtowali młode pokolenia:
- 2015 – Józefa Chmura (SP nr 25)
- 2016 – Dominika Suchodolska (uczennica Gimnazjum nr 10)
- 2017 – Bogusław Tołwiński (SP nr 16)
- 2018 – Anna Mienicka (SP nr 18)
- 2019 – Aleksandra Ihma (IV LO)
- 2020 – Ewa Kobyłecka (Bursa Szkolna nr 4)
- 2021 – Małgorzata Matuszak (SP nr 19)
- 2022 – Marzena Maślińska (SP nr 18)
- 2023 – Monika Uścińska (SP nr 18)
- 2024 – Zbigniew Wołoszyn (UKS Tomita Judo)
- 2025- Anetta Cieśla(SOSW nr 2)
Każdy z nich zostawił trwały ślad w sercach dzieci i młodzieży, a ich działalność jest dowodem na to, że bezinteresowna pomoc i pasja mogą zmieniać życie całych społeczności.
Zapraszamy wszystkich młodych elblążan do udziału w konkursie!
Niech głos dzieci i młodzieży po raz kolejny wskaże osoby, które zasługują na miano współczesnych bohaterów Elbląga.