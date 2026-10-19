„Strach ma wilcze oczy - czy trzeba bać się wilka?”

18 października 2026 r. w Kadynach odbyło się spotkanie edukacyjne poświęcone wilkom, ich zwyczajom, życiu rodzinnemu oraz roli, jaką odgrywają w przyrodzie. Wydarzenie zorganizował Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Spotkanie pod hasłem „Strach ma wilcze oczy – czy trzeba bać się wilka?” było okazją do poznania bliżej jednych z najbardziej fascynujących drapieżników naszych lasów, a także do skonfrontowania powszechnych wyobrażeń o wilkach z wiedzą przyrodniczą.

Wilki na Wysoczyźnie Elbląskiej

Prelekcję poprowadził dr Korneliusz Kurek, biolog środowiskowy i edukator przyrodniczy z Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji „KUMAK” Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy poznali zwyczaje wilków, zasady funkcjonowania wilczych rodzin, ich sposób zdobywania pokarmu oraz znaczenie tych zwierząt dla równowagi ekosystemów.

Jednym z ważnych tematów była obecność wilków na terenie Wysoczyzny Elbląskiej. Jak wyjaśnia Marta Piekarska z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, monitoring prowadzony z wykorzystaniem fotopułapek potwierdza występowanie tych drapieżników w okolicznych lasach. Nie jest jednak znana dokładna liczebność lokalnej populacji, ponieważ nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań w tym zakresie.

Czy wilk jest zagrożeniem dla człowieka?

Podczas spotkania prowadzący zwrócił uwagę na to, że wilki zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi i odczuwają przed nimi naturalny lęk. Problemy mogą pojawiać się wówczas, gdy dzikie zwierzęta przyzwyczajają się do obecności człowieka, szczególnie w wyniku dokarmiania i kojarzenia ludzi z łatwym dostępem do pożywienia.

Uczestnicy dowiedzieli się również, jak należy zachować się w przypadku spotkania wilka podczas leśnego spaceru. Najważniejsze zasady to zachowanie spokoju, niezbliżanie się do zwierzęcia, niedokarmianie go i umożliwienie mu oddalenia się. Nie należy również podejmować prób nawiązywania kontaktu z dzikim drapieżnikiem.

Rozmowy pokazały, że temat wilków budzi wiele emocji i pytań. Dla jednych możliwość spotkania tego zwierzęcia w lesie wiąże się z obawami, inni zwracają uwagę na znaczenie wiedzy przyrodniczej i potrzebę zachowania spokoju w kontakcie z dziką fauną.

Prelekcja i spacer przyrodniczy

Po części wykładowej uczestnicy wyruszyli na spacer przyrodniczy. Była to okazja do kontynuowania rozmów o wilkach, ich obecności w lokalnych lasach oraz zasadach odpowiedzialnego zachowania w środowisku naturalnym. Spotkanie stanowiło kolejny element działań edukacyjnych Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, których celem jest przybliżanie mieszkańcom bogactwa lokalnej przyrody, rozwijanie wiedzy o bioróżnorodności oraz budowanie odpowiedzialnej postawy wobec dzikich zwierząt.

Dziękujemy dr. Korneliuszowi Kurkowi za interesującą prelekcję, wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział, a Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tolkmicku za współpracę przy organizacji wydarzenia.

Wydarzenie odbyło się w ramach zadania „W zielone gramy, o bioróżnorodność dbamy!”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.