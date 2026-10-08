Święto Żołnierzy Rezerwy. Wyraz szacunku dla tych, którzy są gotowi służyć Ojczyźnie

10 października obchodzone jest w Polsce Święto Żołnierza Rezerwy. Jest ono wyrazem uznania dla żołnierzy, którzy po zakończeniu czynnej służby wojskowej pozostają w gotowości do obrony Ojczyzny i wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 196/MON z 28 listopada 2019 roku.

Data obchodów nie jest przypadkowa. Nawiązuje do wydarzeń z 10 października 1410 roku, kiedy pod Koronowem doszło do zwycięskiej bitwy wojsk polskich z siłami zakonu krzyżackiego. W starciu tym uczestniczyło polskie rycerstwo oraz pospolite ruszenie, które na wezwanie króla Władysława II Jagiełły w krótkim czasie stanęło do walki w obronie państwa.

Historycy wskazują, że mobilizacja poprzedzająca bitwę pod Koronowem była jedną z najszybciej przeprowadzonych mobilizacji zbrojnych w średniowiecznej Europie. To właśnie ten fakt stał się inspiracją dla ustanowienia współczesnego Święta Żołnierza Rezerwy, podkreślającego gotowość obywateli do stawienia się na wezwanie państwa w sytuacji zagrożenia.

Ustanawiając święto, Ministerstwo Obrony Narodowej chciało zwrócić uwagę na szczególną rolę rezerwistów w systemie bezpieczeństwa państwa. Żołnierze rezerwy, choć na co dzień realizują obowiązki zawodowe i rodzinne poza wojskiem, pozostają ważnym elementem potencjału obronnego kraju. Regularnie uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, podtrzymując swoje kwalifikacje i gotowość do służby.

Święto Żołnierza Rezerwy jest zatem nie tylko okazją do przypomnienia ważnego wydarzenia z historii Polski, ale również wyrazem szacunku dla wszystkich tych, którzy pozostają wierni wojskowej przysiędze i są gotowi w każdej chwili wesprzeć obronność Rzeczypospolitej. Współcześni rezerwiści, podobnie jak przed wiekami uczestnicy pospolitego ruszenia, stanowią symbol odpowiedzialności obywatelskiej, patriotyzmu oraz gotowości do działania na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Składamy wszystkim Żołnierzom Rezerwy wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowania za gotowość do służby na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny. Życzymy Państwu zdrowia, pomyślności, satysfakcji z podejmowanych działań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.