Tarnopol zostaje? Mieszkańcy Elbląga zabrali głos

Zakończyły się miejskie konsultacje społeczne w sprawie dalszej współpracy Elbląga z Tarnopolem oraz ewentualnej zmiany nazwy ronda. Większość mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu, opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowych relacji.

577 mieszkańców Elbląga oddało swój głos w miejskich konsultacjach dotyczących współpracyz ukraińskim miastem Tarnopol i zmiany nazwy ronda Tarnopol. Większość opowiedziała się przeciwko zerwaniu współpracy i zmianie nazwy.

Przypomnijmy: po projekcie uchwały ws. zerwania współpracy z Tarnopolem – miastem partnerskim Elbląga na Ukrainie, złożonej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Elbląga Michał Missan zarządził konsultacje z mieszkańcami. Ankietę można było wypełniać do 16 października.

Swój głos oddało 577 mieszkańców Elbląga. Dla porównania – w Budżecie Obywatelskim w ubiegłym roku głosowało 8118 osób, przy czym nie trzeba było legitymować się zameldowaniem w Elblągu.

7 głosów było nieważnych, w pozostałych większość głosujących opowiedziała się za zachowaniem status quo. Wyniki przedstawiamy w tabelce poniżej.

Pytanie Głosy za Głosy przeciw Nie mam zdania Zakończenie współpracy z Tarnopolem 44,2 proc. (252 osoby) 53,7 proc. (306 osób)* 2,1 proc. (12 osób) Zmiana nazwy ronda 45,3 proc. (258) 53,2 proc. (303 osoby) 1,5 proc. (9 osób)

*za kontynuacją współpracy i pozostawieniu jej w zawieszeniu łącznie

- Wyniki ankiety przekażę Radzie Miejskiej. To jest jej decyzja, co stanie się z uchwałami, która zostaną zaprezentowane na sesji nadzwyczajnej – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga na dzisiejszej (19 października) konferencji prasowej. - Nie wezmę udziału w tej sesji. Nie będę brał udziału w inicjatywach, które dzielą Elblążanki i Elblążan, bo to nie służy rozwojowi naszego miasta.

Dokończenie sesji nadzwyczajnej, na której radni mają podjąć decyzję w sprawie projektów radnych Prawa i Sprawiedliwości zaplanowano na 22 października na godz. 15.