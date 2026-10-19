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Tarnopol zostaje? Mieszkańcy Elbląga zabrali głos

 Elbląg, Zakończyły się miejskie konsultacje ws. Tarnopola
Zakończyły się miejskie konsultacje ws. Tarnopola (fot. Wiktoria Tazuszel)

Zakończyły się miejskie konsultacje społeczne w sprawie dalszej współpracy Elbląga z Tarnopolem oraz ewentualnej zmiany nazwy ronda. Większość mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu, opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowych relacji.

577 mieszkańców Elbląga oddało swój głos w miejskich konsultacjach dotyczących współpracyz ukraińskim miastem Tarnopol i zmiany nazwy ronda Tarnopol. Większość opowiedziała się przeciwko zerwaniu współpracy i zmianie nazwy.

Przypomnijmy: po projekcie uchwały ws. zerwania współpracy z Tarnopolem – miastem partnerskim Elbląga na Ukrainie, złożonej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Elbląga Michał Missan zarządził konsultacje z mieszkańcami. Ankietę można było wypełniać do 16 października.

Swój głos oddało 577 mieszkańców Elbląga. Dla porównania – w Budżecie Obywatelskim w ubiegłym roku głosowało 8118 osób, przy czym nie trzeba było legitymować się zameldowaniem w Elblągu.

7 głosów było nieważnych, w pozostałych większość głosujących opowiedziała się za zachowaniem status quo. Wyniki przedstawiamy w tabelce poniżej.

 

Pytanie

Głosy za

Głosy przeciw

Nie mam zdania

Zakończenie współpracy z Tarnopolem

44,2 proc. (252 osoby)

53,7 proc. (306 osób)*

2,1 proc. (12 osób)

Zmiana nazwy ronda

45,3 proc. (258)

53,2 proc. (303 osoby)

1,5 proc. (9 osób)

*za kontynuacją współpracy i pozostawieniu jej w zawieszeniu łącznie

- Wyniki ankiety przekażę Radzie Miejskiej. To jest jej decyzja, co stanie się z uchwałami, która zostaną zaprezentowane na sesji nadzwyczajnej – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga na dzisiejszej (19 października) konferencji prasowej. - Nie wezmę udziału w tej sesji. Nie będę brał udziału w inicjatywach, które dzielą Elblążanki i Elblążan, bo to nie służy rozwojowi naszego miasta.

Dokończenie sesji nadzwyczajnej, na której radni mają podjąć decyzję w sprawie projektów radnych Prawa i Sprawiedliwości zaplanowano na 22 października na godz. 15.

SM

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