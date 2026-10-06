To ostatni moment, by zostać Wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Rekrutacja trwa tylko do 18 października

Każdego roku tysiące osób w całej Polsce angażują się w Szlachetną Paczkę, by wspierać Rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Teraz trwa ostatni etap rekrutacji Wolontariuszy do tegorocznej edycji programu. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 18 października.

Szlachetna Paczka od ponad dwóch dekad łączy ludzi gotowych pomagać z tymi, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Kluczową rolę odgrywają Wolontariusze, którzy docierają do Rodzin, poznają ich historie, diagnozują potrzeby i towarzyszą im na drodze do zmiany.

To właśnie Wolontariusze są sercem programu. Dzięki ich zaangażowaniu pomoc trafia tam, gdzie jest naprawdę potrzebna. To także wyjątkowa okazja do zdobycia nowych doświadczeń, rozwijania kompetencji społecznych oraz poznania inspirujących ludzi, którzy chcą zmieniać świat na lepsze.

Osoby zainteresowane dołączeniem do grona Wolontariuszy mogą zgłosić się poprzez formularz dostępny pod adresem:

https://www.szlachetnapaczka.pl/superw

Organizatorzy podkreślają, że nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w wolontariacie. Każdy kandydat przechodzi odpowiednie przygotowanie i otrzymuje wsparcie na każdym etapie swojej działalności.

Ruszyło zgłaszanie potrzebujących rodzin

Równolegle trwa proces poszukiwania i zgłaszania Rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej i mogłyby otrzymać wsparcie w ramach tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki.

Jeśli znasz osobę starszą, samotną, chorą, rodzinę zmagającą się z ubóstwem lub kogoś, kto znalazł się w kryzysie i potrzebuje pomocy, możesz przekazać informację organizatorom za pośrednictwem formularza:

https://moja.szlachetnapaczka.pl/zglaszam/witaj

Każde zgłoszenie jest analizowane przez Wolontariuszy, którzy kontaktują się z Rodziną i sprawdzają jej sytuację. Dzięki temu pomoc trafia do osób, które rzeczywiście jej potrzebują.

Pomaganie zaczyna się od jednego kroku

Do zakończenia rekrutacji pozostało już niewiele czasu. Organizatorzy zachęcają wszystkich, którzy od dawna myśleli o zaangażowaniu społecznym, by właśnie teraz podjęli decyzję o dołączeniu do Szlachetnej Paczki. Z kolei osoby znające potrzebujące Rodziny proszone są o ich zgłaszanie, aby jak najwięcej ludzi mogło otrzymać wsparcie przed finałem programu.

Zostań Wolontariuszem do 18 października i pomóż zmieniać historie ludzi na lepsze.