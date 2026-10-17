Z miłością do życia przeszli przez miasto

17 października odbył się kolejny Marsz Zdrowia pod hasłem „Kocham cię, życie”. Zobacz zdjęcia z wydarzenia organizowanego przez Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek.

Marsz tradycyjnie rozpoczął się przy Urzędzie Miejskim w Elblągu.

- Na tym marszu trzeba być. Przeszłam przez to wszystko i jestem zobowiązana, żeby tu być – mówi jedna z amazonek, pani Krystyna. – Nasza działalność to nie tylko marsz raz w roku, mamy zebrania, wyjazdy, integracje... – podkreśla nasza rozmówczyni.

- Mam siostrzenicę, młoda dziewczyna, 34-lata, zachorowała tak, jak wcześniej jej babcia. Straciła obie piersi. Trzeba się badać, pilnować – mówi pan Andrzej, nie kryjąc emocji.

- Staramy się szerzyć profilaktykę i namawiać małych i dużych: badajmy się, żeby żyć. Im wcześniej wykryty nowotwór, tym większa szansa na przeżycie i w miarę komfortowe zdrowie - mówiła podczas rozpoczęcia marszu Danuta Tchorowska, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek.

- Nie dotknął mnie nowotwór, ale przyszłam tu, bo mam dwie córki amazonki – przyznaje pani Krystyna.

- Już jesteśmy w poważnym wieku i chcemy, żeby tych chorób było jak najmniej. Staramy się rozpowszechniać wiedzę o zdrowiu i dodawać ludziom energii – podkreśla Henryka Jamróz. Fot. Anna Dembińska

- Jestem 12 lat po amputacji piersi. Wspieram amazonki, służba zdrowia jest w dołku, ale robią, co mogą. Jestem pod kontrolą onkologiczną, jest jako-tako. Zachęcam do profilaktyki i badań. Trzeba się badać! Z koleżankami działamy też w klubie seniora w Sielance, są tam koleżanki w takim wieku, jak my, więc co możemy, to robimy, zachęcamy, żeby dbały o siebie jak najwięcej – zaznacza Maria Owadowska.

Podczas marszu, który zakończył się na elbląskiej starówce, młodzież z elbląskich szkół prezentowała hasła promujące dbanie o zdrowie. Wszystkie wezmą udział w konkursie, który będzie się odbywał na stronie portEl.pl Jego uczestnicy będą głosować do 9 listopada włącznie na najlepsze hasło. Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone statuetkami: Jabłuszko Zdrowia i Drzewko Zdrowia oraz nagrodami rzeczowymi. Więcej o konkursie już w najbliższych dniach na naszych łamach.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia.