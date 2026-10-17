Trzecie zwycięstwo Truso

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso odniosły trzecie zwycięstwo w I-ligowych rozgrywkach. Dziś (17 października) Elblążanki pokonały przed własnymi kibicami Pyrki Poznań 28:26.

Pojedynkiem z Pyrkami Truso miało zainaugurować sezon, jednak mecz został przełożony i dla naszej drużyny było to trzecie spotkanie w tegorocznych rozgrywkach. Dla Poznanianek natomiast czwarte, we wcześniejszych meczach Pyrki wywalczyły trzy punkty.

Gospodynie nieźle rozpoczęły mecz, bardzo dobrze wyglądała gra z obrotową i Wiktoria Śliwińska w 12. minucie miała już na swoim koncie cztery bramki. Dwie dołożyła Hanna Urbaniak i tablica wyników wskazywała 6:4. W kolejnych akcjach nasze zawodniczki myliły się przy rozegraniu, traciły piłkę i rywalki odrobiły straty z nawiązką. Dobrą passę Poznanianek przerwała Zofia Sobotka, a chwilę później na 8:7 trafiła Julia Sadowska. Na parkiecie pojawiły się kolejne zawodniczki Truso i od 23. do 27. minuty udało im się zdobyć cztery bramki z rzędu. Przyjezdne odrobiły część strat i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 13:11.

Po zmianie stron gra była bardzo wyrównana, bramki padały naprzemiennie, do stanu 16:14. Przyjezdnym dość łatwo udawało się omijać elbląską defensywę, kilka obron zanotowała też bramkarka i Poznanianki doprowadziły do remisu 16:16. Gdy naszym zawodniczkom udało się odskoczyć na dwa trafienia, rywalki zaraz wyrównywały. Taka sytuacja miała miejsce w dzisiejszym meczu kilkukrotnie. W 46. minucie, po golach Olgi Górnej i Adrianny Ziemińskiej, tablica wyników wskazywała 20:18. Po przerwie zarządzonej na prośbę trenerki Marty Czapli, Elblążanki przyśpieszyły grę, szybko wznawiały akcje i zdobyły trzy bramki z rzędu (24:20). Mogło się wydawać, że przewaga jest już w miarę bezpieczna, jednak Poznanianki zdołały odrobić trzy gole i były bliskie kolejnego remisu. Gospodynie przerwały jednak chwilową niemoc, a na trzybramkowe prowadzenie swoją drużynę wyprowadziła Zofia Sobotka. Było już wiadomo, że komplet punktów zostanie w Elblągu. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 28:26.

Energa MKS Truso Elbląg - KS Pyrki Poznań 28:26 (13:11)

Truso: Górska, Wanatowska - Sadowska 4, Sobotka 4, Śliwińska 4, Ziemińska 3, Górna 3, Urbaniak 3, Lubecka 2, Jankowska 2, Szulc 1, Ratajczyk 1, Biernat 1, Fudal, Kolasa, Myślińska.