Swoboda i pewność siebie na plaży pomagają cieszyć się wakacjami bez zbędnej troski o wygląd. Nie zawsze jednak o nie łatwo, zwłaszcza gdy niedoskonałości nie pozwalają poczuć się w pełni komfortowo. Jakie stroje kąpielowe maskują brzuch, jeśli nie jest idealny? Współczesna moda plażowa oferuje wiele rozwiązań, które temu zaradzą. Oto kilka z nich!

Modeluj sylwetkę – jednoczęściowe stroje kąpielowe

To najczęściej wybierany fason stroju kąpielowego przez kobiety, które chcą subtelnie wysmuklić brzuch i podkreślić swoją figurę. Dobrze zaprojektowane kostiumy modelujące pomogą:

wygładzić linię brzucha,

optycznie wysmuklić talię,

zapewnić stabilne podtrzymanie biustu,

wyrównać proporcje sylwetki.

Modele z usztywnianymi miseczkami i szerszymi ramiączkami sprawdzą się przy większym biuście. Stroje wykonane z elastycznych, lekko modelujących materiałów delikatnie zbierają ciało, wyszczuplając je.

Stroje kąpielowe z marszczeniami w okolicy brzucha

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań maskujących brzuch jest wybór modelu z marszczeniami. Marszczenia w przedniej części stroju odwracają uwagę od okolic brzucha, maskują fałdki i tworzą efekt wizualnego wygładzenia sylwetki. Subtelne drapowania sprawiają, że materiał nie przylega zbyt mocno do ciała, dlatego brzuch staje się mniej widoczny. To prosty, ale niezwykle skuteczny trik projektowy, który pozwoli Ci wyzbyć się niepotrzebnego dyskomfortu podczas wypoczynku.

Dwuczęściowe stroje kąpielowe z wysokim stanem

Dwuczęściowe stroje kąpielowe nie są zarezerwowane wyłącznie dla szczupłych sylwetek. Wystarczy, że wybierzesz model z wysokim stanem, który świetnie ukryje to, co chcesz ukryć. Majtki z wysokim stanem:

zakryją dolną część brzucha,

podkreślą talię,

optycznie wydłużą nogi,

wymodelują linię bioder.

Ten fason zapewni Ci komfort i stabilność stroju podczas pływania czy aktywności na plaży. Jeśli do majtek z wysokim stanem dobierzesz górę zapewniającą odpowiednie podtrzymanie biustu, już nic nie zmąci Twojego spokoju na urlopie.

Wyszczuplające kolory i wzory w strojach kąpielowych

Nie tylko krój stroju wpływa na to, czy brzuch będzie mniej widoczny. Dużą rolę odgrywa również kolorystyka i rodzaj wzoru. Wybieraj ciemne kolory strojów, np. czarny lub granatowy. Duże, jasne wzory w centralnej części stroju mogą optycznie poszerzać sylwetkę, dlatego modelujące stroje kąpielowe mają najczęściej sprytne rozwiązania graficzne, kierujące uwagę na talię lub biust.

Dopasuj strój kąpielowy do swojego rozmiaru

Nawet najlepiej zaprojektowany strój nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie źle dopasowany. Wybierając strój, zwróć uwagę przede wszystkim na odpowiedni rozmiar miseczki i dopasowanie w talii i biodrach.

