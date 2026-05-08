Nareszcie weekend! Sprawdź, co będzie się działo w Elblągu

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

W piątek (8 maja) o godzinie 17 PSONI Koło w Elblągu zaprasza mieszkańców, osoby z niepełnosprawnościami, rodziców, opiekunów, pracowników placówek wsparcia i edukacji oraz wszystkich zainteresowanych literaturą terapeutyczną i działalnością Środowiskowych Domów Samopomocy na spotkanie autorskie promujące książkę „Opowieści z ŚDS-u, czyli literacka podróż przez nasze doświadczenia, wspomnienia, trudności i sukcesy”.

Miejsce: pracownia przy Starym Rynku 63–64. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie w tym linku.

 

W sobotę (9 maja) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. K. Wojtyły w Elblągu zaprasza na otwartą, rekreacyjną wycieczkę śladem dawnych siedzib biblioteki. Przejazd połączony będzie z elementami krajoznawczymi, w tempie dostosowanym do uczestników. Początek o godz. 10. Wydarzenie obędzie się w ramach obchodów 75-lecia WMBP w Elblągu oraz Tygodnia Bibliotek. Informacje w linku.

 

W sobotę o godz. 16 Automobil Klub Elbląski zaprasza na spot motoryzacyjny połączony ze zbiórką pieniędzy dla dzieci z Domu Dziecka. Miejsce: parking na ul. Kwiatkowskiego (Modrzewina).

 

W piątek oraz sobotę wydarzenia dla najmłodszych (i nie tylko) mieszkańców Elbląga z okazji Tygodnia Bibliotek przygotowała Biblioteka Elbląska. Szczegółowy harmonogram dostępny jest tu.

 

W niedzielę (10 maja) w związku z odnowioną wystawą „Truso. Legenda Bałtyku” od godz. 10:30 do godz. 12:00 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbędą się specjalne warsztaty dla dzieci. Cena biletu 5zł. Informacje w linku.

 

W tym linku znajdziesz informacje o weekendowych, wydarzeniach sportowych.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!


