Opel HADM Gramatowski Elbląg - poznaj ofertę, sprawdź modele i skorzystaj z 8 lat ochrony

Szukasz nowego auta marki Opel w Elblągu? Opel HADM Gramatowski to miejsce, w którym znajdziesz nowoczesne samochody osobowe i dostawcze, atrakcyjne finansowanie, wysoką jakość obsługi oraz możliwość odbycia jazdy testowej.

W ofercie salonu dostępne są popularne modele marki Opel, takie jak Opel Corsa, Opel Grandland i wiele innych, a także samochody dostawcze, które świetnie sprawdzają się w firmie i codziennej pracy.

 

Jakość obsługi i fachowe doradztwo

W Opel HADM Gramatowski stawiamy na profesjonalną obsługę i indywidualne podejście do klienta. Zakup samochodu to ważna decyzja, dlatego nasi doradcy pomagają na każdym etapie – od wyboru modelu, przez jazdę testową, aż po dopasowanie finansowania i dodatkowej ochrony.

 

To właśnie wysoka jakość obsługi sprawia, że klienci mogą spokojnie porównać dostępne modele i wybrać samochód najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.

 

Jazda testowa

Przed zakupem warto sprawdzić auto w praktyce. Dlatego w Opel HADM Gramatowski zachęcamy do skorzystania z jazdy testowej. Jest to najlepszy sposób, aby poznać komfort jazdy, przestrzeń wnetrza, osiągi i systemy wspomagające kierowcę. Jazdy testowe pozwalają lepiej poznać modele i świadomie podjąć decyzję zakupową.

 

Atrakcyjne finansowanie

W salonie HADM Gramatowski klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych form finansowania dla samochodów osobowych jak i dostawczych.*

 

Auta osobowe

Dla samochodów osobowych dostępny jest:

  • Leasing od 100%* - leasing klasyczny z oprocentowaniem od 100%* nawet do 4 lat przy wpłacie własnej 45%*
  • Pożyczka 0%* - okres do 5 lat i minimalna wpłata własna 30%*
  • Pożyczka Niska Rata* – pożyczka balonowa z atrakcyjnym miesięcznym oprocentowaniem i wysokim odkupem na koniec
  • Pożyczka 60/40* – 60% wpłaty* przy zakupie, 40%* po roku

 

Auta dostawcze

Dla klientów biznesowych dostępny jest także:

  • Leasing od 101%* na auta dostawcze – to korzystna propozycja dla firm, które chcą rozwijać flotę w przewidywalny i wygodny sposób.

 

Ubezpieczenie za 1%

Dodatkowym atutem oferty jest również ubezpieczenie za 1% wartości pojazdu brutto*, które pozwala jeszcze korzystniej zaplanować zakup nowego Opla i zwiększa poczucie bezpieczeństwa od pierwszego dnia użytkowania auta.

 

Opel z ochroną nawet do 8 lat – większy spokój i bezpieczeństwo

Ważnym elementem oferty Opel HADM Gramatowski jest możliwość skorzystania z przedłużonej ochrony gwarancyjnej nawet do 8 lat lub 160 tys. km, zgodnie z warunkami programu. To rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć ryzyko nieprzewidzianych kosztów i cieszyć się spokojniejszą eksploatacją auta przez dłuższy czas.

 

Przedłużona ochrona obejmuje koszty napraw, robociznę oraz części zamienne wymagane do wykonania naprawy, co daje realne wsparcie w codziennym użytkowaniu samochodu.

 

Zakres ochrony obejmuje wiele kluczowych elementów pojazdu, w tym między innymi:

  • Silnik
  • Skrzynię biegów
  • Układ chłodzenia silnika i układ paliwowy
  • Układ przeniesienia napędu
  • Układ kierowniczy
  • Klimatyzację
  • Komponenty elektryczne
  • Układ elektryczny
  • Zawieszenie
  • Układ hamulcowy
  • Systemy ochrony i bezpieczeństwa
  • Oprzyrządowanie i wskaźniki
  • Dodatkowe komponenty elektryczne

 

To bardzo szeroki zakres, który pokazuje, że przedłużona ochrona gwarancyjna Opla to realna wartość dla klienta. Taka ochrona zwiększa komfort użytkowania auta i pozwala z większym spokojem planować eksploatację samochodu przez kolejne lata.

 

Dodatkowym wsparciem jest także Opel Assistance, który podnosi komfort podróżowania i pomaga w nieprzewidzianych sytuacjach

 

Opel HADM Gramatowski Elbląg – skontaktuj się z nami!

Jeśli interesuje Cię nowy Opel i chcesz poznać modele takie jak Opel Corsa, Opel Astra, Opel Mokka czy Opel Grandland. Zadzwoń do nas i umów się na jazdę testową i dowiedz się jakie oferujemy finansowanie.

 

Skontaktuj się z nami:

Opel HADM Gramatowski

Ul. Warszawska 87, Elbląg

Tel. +48 55 230 40 94

 

*Szczegółowe informacje dotyczące oferty, warunków finansowania oraz dostępności poszczególnych modeli dostępne są u Doradców Opel HADM Gramatowski w Elblągu. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i może ulec zmianie. Dotyczy wybranych modeli oraz wersji wyposażenia, na warunkach określonych przez Citroën i instytucje finansujące. Program gwarancyjny dotyczy aut w kanałach B2C, B2B i obejmuje auta spalinowe: benzynowe, diesla oraz hybrydowe. Warto również zaznaczyć, że auta elektryczne nie są objęte tą ofertą ochrony gwarancyjnej do 8 lat/160 tys. km.


Artykuły powiązane tematycznie