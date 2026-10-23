80 lat ZSTI. Historia sukcesu z Rycerskiej

Świadectwa z epoki, wspomnienia jazdy legendarną Warszawą M20 i wzruszające spotkania po latach. Społeczność ZSTI przy ul. Rycerskiej uroczyście obchodziła 80. urodziny szkoły. Zobacz zdjęcia.

- Dzisiejszy dzień jest dla naszej społeczności wyjątkowy. Spotykamy się, aby świętować 80-lecie szkoły. Nasza szkoła narodziła się w 1946 r., w mieście, które podnosiło się z powojennych ruin – mówiła Sylwia Łaskowska, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych na dzisiejszej (23 października) uroczystości z okazji jubileuszu szkoły. - Elbląg potrzebował wówczas ludzi, którzy potrafiliby go odbudować, potrzebował fachowców, ale również szkoły, która tych fachowców wykształci. Organizację Szkoły Przemysłowej powierzono Wacławowi Szablewskiemu, byłemu więźniowi obozu koncentracyjnego w Mauthausen.

„Była to szkoła trzyletnia podległa Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Można ją uznać za protoplastę powojennego szkolnictwa zawodowego w Elblągu. Jej siedzibą był kompleks budynków mieszczących się pomiędzy ulicami Wapienną, Zamkową i Tamka. W budynkach przy ul. Zamkowej 16a odbywały się zajęcia szkolne, w hali przy Tamka zorganizowano salę gimnastyczną oraz czasowo warsztaty szkolne, a w budynkach przy ul. Tamka urządzono internat dla młodzieży na około 120 miejsc. W roku szkolnym 1947/48 równolegle do Szkoły Przemysłowej, w celu poszerzenia profilu kształcenia, powołano do życia jeszcze dwie jednostki edukacyjne, również trzyletnie: Gimnazjum Przemysłowe i Gimnazjum Przemysłowo-Energetyczne. Można więc powiedzieć, że już w roku szkolnym 1947/48 powstał przy ul. Zamkowej pierwszy zespół szkół zawodowych.” - tak początki szkoły opisywał Daniel Lewandowski na naszych łamach.

Fot. Anna Dembińska

Szkoła przez lata zmieniała nazwy, kierunki kształcenia. W roku szkolnym 1956/57 powołano do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2, kilka lat później szkoła oficjalnie została przyzakładową szkołą Zamechu. W 1964 r. szkołą przeprowadziła się z ul. Zamkowej do nowego wybudowanego przez Zamech budynku przy ul. Rycerskiej.

Przez 80 lat szkolne mury były niemymi świadkami sukcesów i porażek. W pamięci absolwentów i nauczycieli zachowały się w większości miłe wspomnienia.

- Po tylu latach spędzonych przy szkole, wspominać można by długo... - mówił Władysław Zalewski, jeden z absolwentów. - Mi w pamięci został kurs prawa jazdy, uczyliśmy się jeździć na Warszawie M20. Trzy biegi, które zmieniało się przy kierownicy. Obaj zdaliśmy za pierwszym razem. Mieliśmy też kurs prawa jazdy na motocykle

- Grałem na gitarze w szkolnym zespole muzycznym – dodał Witold Szmigowski, również absolwent. - Graliśmy na szkolnych dyskotekach. Nie miałem z tego powodu ułatwień ze strony nauczycieli.

- Wspaniali ludzie, wspaniali nauczyciele, przyjaciele, uczniowie. Z tym mi się kojarzy ta szkoła. To w niej rozpocząłem pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Wspaniale przyjęli młodego chłopaka, który dopiero zaczynał pracę – uzupełnił Andrzej Rejdych, były nauczyciel w ZSZ nr 2. - Do dziś spotykam swoich uczniów: policjantów, wojskowych, a nawet duchownych i dwóch profesorów.

„W 1992 r. nastąpiła likwidacja szkół przyzakładowych w Polsce, dlatego placówkę przyjęło MEN, zmieniono ponownie jej nazwę na „Zespół Szkół”. Były to trudne lata. Odebranie szkole warsztatów szkolnych uniemożliwiło właściwe prowadzenie praktyki zawodowej, malał nabór młodzieży do ZSZ, spowodowany brakiem perspektyw pracy dla robotników w tradycyjnych zawodach: tokarz, ślusarz, frezer, odlewnik. W tej sytuacji jedną szansą na ratowanie szkoły stało się technikum 5-letnie, liczące pod koniec 1992 r. 168 uczniów. W tej trudnej sytuacji z pomocą szkole przyszedł ABB Zamech Ltd. W 1992 roku na koszt zakładu urządzono pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesny sprzęt, co umożliwiło w 1993 r. otwarcie nowej szkoły: Policealnego Studium Zawodowego o specjalności programowanie komputerów.” - możemy przeczytać na stronie internetowej szkoły.

- W 1996 r. szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych. Ta nazwa doskonale symbolizuje połączenie dwóch światów: tradycji technicznej oraz nowoczesnych technologii – kontynuowała Sylwia Łaskowska. - Dziś jesteśmy inną szkołą niż 80 lat temu, ale nasz misja pozostała ta sama. Po wojnie odpowiadaliśmy na potrzeby odbudowującego się Elbląga. Dziś odpowiadamy na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Dziś w budynku szkoły odbyła się uroczysta gala związana z 80. urodzinami szkoły. Szkolne korytarze odwiedzili absolwenci, byli nauczyciele, którzy po latach mogli na własne oczy zobaczyć jak zmieniła się szkoła. Nie zabrakło życzeń i dobrych słów.