Ćwiczyli na fantomach ratowanie życia

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 23 włączyli się w ogólnopolską akcję Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy. Przez 30 minut w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomach, utrwalając zasady postępowania w sytuacji zagrożenia życia.

Celem inicjatywy jest nie tylko ustanawianie rekordów, lecz przede wszystkim popularyzowanie nauki pierwszej pomocy. Praktyczne ćwiczenia pomagają oswoić się z sytuacją, w której trzeba szybko zareagować i udzielić wsparcia osobie potrzebującej.

Tegoroczna edycja zakończyła się imponującym wynikiem. W całej Polsce w akcji uczestniczyło 203 487 osób z 1688 instytucji, a resuscytację prowadzono na 10 002 fantomach. To więcej niż w ubiegłym roku, kiedy do inicjatywy przystąpiło 170 478 osób.

Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy jest częścią programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, realizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od 2006 roku. Dzięki niemu podstawowe zasady udzielania pomocy poznało już ponad 3 miliony dzieci. Tegoroczna akcja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji.

Dla uczniów z klas I-VIII SP 23 było to ważne doświadczenie i okazja do przypomnienia sobie, że każdy może znaleźć się w sytuacji, w której szybka reakcja drugiego człowieka będzie miała ogromne znaczenie.

Pierwszej pomocy warto uczyć się od najmłodszych lat. Nigdy nie wiadomo, kiedy zdobyta wiedza pozwoli uratować czyjeś życie - apeluje Szkolne Koło Wolontariatu w SP 23.