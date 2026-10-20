Pierwszy krok do artystycznej przyszłości

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych naprawdę ważnych decyzji młodego człowieka. Dla tych, którzy lubią rysować, malować, projektować, fotografować i po prostu tworzyć, ciekawą drogą może być nauka w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Zanim jednak kandydaci staną przed egzaminem wstępnym, mogą dobrze się do niego przygotować i jednocześnie przekonać się, jak wygląda nauka w szkole artystycznej.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zaprasza uczniów klas ósmych na kurs przygotowawczy do egzaminu wstępnego na rok szkolny 2027/2028.

Nie tylko przygotowanie do egzaminu

Kurs to przede wszystkim praktyczna praca pod kierunkiem nauczycieli LSP - artystów i pedagogów, którzy na co dzień kształcą młodzież w szkole plastycznej. Uczestnicy rozwijają umiejętności potrzebne podczas egzaminu wstępnego, poznają jego specyfikę i dowiadują się, na co warto zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania prac.

Zajęcia obejmują najważniejsze obszary przygotowania artystycznego, w tym rysunek, malarstwo, rzeźbę, kompozycję przestrzenną oraz wiedzę o sztuce. Nie chodzi przy tym o nauczenie jednego „właściwego” sposobu tworzenia. Ważne są obserwacja, świadome posługiwanie się środkami plastycznymi, rozwijanie wyobraźni i szukanie własnych rozwiązań.

Regularna praca pozwala również zobaczyć własne mocne strony i te elementy, nad którymi przed egzaminem warto jeszcze popracować.

Poznaj szkołę od środka

Kurs daje coś, czego nie da się poznać z folderu czy strony internetowej. Kandydaci przychodzą do pracowni, spotykają nauczycieli, poznają sposób pracy i atmosferę szkoły. Mogą więc sprawdzić, czy właśnie w takim miejscu chcieliby spędzić kolejnych pięć lat.

fot. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

A możliwości rozwoju jest wiele. Program LSP łączy tradycyjne dziedziny sztuki z nowoczesnymi formami twórczości. Uczniowie pracują m.in. w obszarze rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, filmu, projektowania graficznego, intermediów i technik druku artystycznego. Korzystają zarówno z klasycznych warsztatów, jak i współczesnych technologii wykorzystywanych w branży kreatywnej.

Kameralny charakter szkoły sprawia, że nauczyciele dobrze znają swoich uczniów, ich możliwości, zainteresowania i sposób pracy. Młodzi ludzie mają przestrzeń do eksperymentowania, rozwijania własnego języka artystycznego i budowania portfolio.

Sztuka i solidne wykształcenie

Liceum Sztuk Plastycznych to nie tylko przedmioty artystyczne. Uczniowie realizują pełny program liceum ogólnokształcącego i przygotowują się do matury, a jednocześnie zdobywają wykształcenie artystyczne.

Szkoła może pochwalić się sukcesami uczniów w konkursach artystycznych oraz stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ważną częścią edukacji są również plenery, wystawy, warsztaty, konkursy oraz projekty realizowane poza murami szkoły.

Uczniowie LSP mają także możliwość zdobywania doświadczeń za granicą. Szkoła uczestniczy w projektach międzynarodowych, w tym Erasmus+, dzięki którym młodzież poznaje europejskie szkoły, galerie, muzea i instytucje kultury, pracuje wspólnie z rówieśnikami z innych krajów i przekonuje się, że sztuka nie zna granic.

Kurs może być początkiem

Dla wielu ósmoklasistów egzamin do szkoły plastycznej jest pierwszym poważnym sprawdzianem ich artystycznych umiejętności. Nie warto jednak traktować go jak konkursu na „największy talent”. Umiejętności można rozwijać, a właśnie temu służy kurs - systematycznej pracy, zdobywaniu doświadczenia i coraz większej pewności podczas tworzenia.

To również dobry moment, aby zadawać pytania, obserwować, próbować różnych technik i sprawdzić, czy szkoła artystyczna jest rzeczywiście tym miejscem, którego kandydat szuka.

Na kurs przygotowawczy już można się zapisać. Szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć są dostępne są na stronie internetowej Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Formularz zapisów na kurs:

https://forms.cloud.microsoft/e/Yvv2Psy0ui

Jeżeli rysujesz, malujesz, projektujesz i chcesz rozwijać swoje umiejętności - przyjdź i poznaj LSP od środka. Być może właśnie tutaj zacznie się Twoja artystyczna droga.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Twórz. Rozwijaj się. Znajdź własny sposób opowiadania o świecie.