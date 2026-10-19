Wielkie święto elbląskiej edukacji technicznej! ZSTI zaprasza na uroczystą galę z okazji 80-lecia

Już w najbliższy piątek 23 października 2026 roku Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu obchodzić będzie wyjątkowy jubileusz 80-lecia istnienia. Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie serdecznie zapraszają absolwentów, byłych pracowników, emerytów oraz wszystkich sympatyków placówki do wspólnego świętowania osiemdziesięciu lat bogatej tradycji i kształcenia kolejnych pokoleń fachowców.

Osiem dekad historii szkoły to nieodłączny element tożsamości naszego miasta. Utworzona w 1946 roku, przez lata wspierała powojenną odbudowę i prężny rozwój przemysłowy Elbląga, jako szkoła przy Zakładach Mechanicznych “Zamech”. Przełomowym etapem w jej dziejach było wybudowanie nowoczesnej siedziby przy ulicy Rycerskiej, która do dziś stanowi serce szkolnej społeczności.

Przez osiemdziesiąt lat mury placówki opuściły tysiące wykwalifikowanych specjalistów, którzy budowali i wciąż budują sukcesy gospodarcze regionu oraz kraju. Dziś ZSTI to nowoczesna szkoła techniczna, elastycznie reagująca na wymogi dynamicznego rynku pracy. Placówka kształci młodzież w powiązaniu z innowacyjnymi technologiami. Oferuje kierunki takie jak technik informatyk (z innowacją cyberbezpieczeństwo i oddziałem przygotowania wojskowego), technik programista (z programowaniem dronów), technik elektryk, automatyk, logistyk, technik reklamy, a także liczne zawody w branżowej szkole I stopnia.

– Jubileusz 80-lecia to okazja do wspomnień, ale także moment, by spojrzeć w przyszłość. Jesteśmy dumni z historii naszej szkoły i ludzi, którzy ją tworzyli. Jednocześnie stale rozwijamy ofertę edukacyjną, aby jak najlepiej przygotować młodzież do wyzwań współczesnego rynku pracy – podkreślają przedstawiciele dyrekcji i grona pedagogicznego.

Wspólne świętowanie i spotkanie po latach

Nadchodzące uroczystości w piątek 23 października staną się wyjątkową okazją do spotkań po latach, wzruszających wspomnień w szkolnych ławach oraz odświeżenia dawnych znajomości. Organizatorzy przygotowali program pełen podsumowań historycznego dorobku, prezentacji osiągnięć obecnych uczniów oraz miłych akcentów artystycznych.

Uroczysta gala jubileuszowa to nie tylko święto samej placówki, ale również przypomnienie, jak fundamentalną rolę w rozwoju Elbląga odgrywało i nadal odgrywa kształcenie zawodowe.

Do zobaczenia już w przyszły piątek o godzinie 11.00 przy ulicy Rycerskiej! Niech to święto połączy pokolenia budujące sukces ZSTI.