Znamy „Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa 2026”!

„Heroiczny chorąży”, „husarskie zioła” i „niezharmonizowane wygibasy”. Tak walczono o tytuł najlepszego ortografa!

Czy można połączyć „rzęsowaty kożuch kożusznicy”, „chropowaty mech torfowiec” i „chyżego juhasa” w jednym dyktandzie? Uczestnicy „Idealnego Dyktanda Bohaterów” przekonali się, że polska ortografia potrafi zaskoczyć nawet najbardziej wytrwałych! Za nami dwa dni językowych zmagań, w których udział wzięły 32 drużyny z Elbląga i całego regionu. Znamy już „Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa 2026”!

Konkurs Językowy „Idealne Dyktando Bohaterów”, organizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, po raz kolejny udowodnił, że nauka poprawnej polszczyzny może być nie tylko wyzwaniem, lecz także świetną zabawą i okazją do zdrowej rywalizacji.

Podczas pierwszego etapu uczestnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością zasad ortografii, koncentracją i językową czujnością. Nie brakowało trudnych sformułowań, takich jak „husarskie zioła”, „pstrzyły się” czy „akrobacje w przód i w tył”. Szczególną uwagę wymagały również „niezharmonizowane wygibasy” i „heroiczny chorąży”.

Spośród 32 drużyn wyłoniono po trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej: klas IV–VI, klas VII–VIII oraz szkół ponadpodstawowych. To właśnie one spotkały się 16 października w Galerii Nobilis CSE „Światowid” w Elblągu, by podczas Wielkiego Finału powalczyć o prestiżowy tytuł.

Mistrzowie ortografii już wyłonieni!

Tytuł „Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa 2026” zdobyła drużyna uczniów klas VII–VIII ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu. Na zwycięzców czekał puchar oraz voucher na bilety wstępu do wybranej przez klasę instytucji kultury. To nagroda, która pozwoli uczniom wspólnie odkrywać świat sztuki, edukacji i kultury.

Gratulujemy zwycięskiej drużynie i wszystkim uczestnikom, którzy podjęli ortograficzne wyzwanie! Słowa uznania kierujemy także do nauczycieli, którzy z zaangażowaniem przygotowali uczniów do konkursu. Ich wsparcie i motywacja pomagają rozwijać językowe umiejętności młodych ludzi.

Język ojczysty w świecie popkultury

„Idealne Dyktando Bohaterów” jest częścią projektu „Bohaterowie (nie)idealni. Popkultura w świecie kultury”, realizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza w ramach Programu „Kulturalny ORLEN”.

Inicjatywa łączy edukację z kulturą i popkulturą, zachęcając dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Konkurs pokazuje, że troska o język ojczysty może iść w parze z integracją i dobrą zabawą.

