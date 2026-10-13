20 milionów na rowerową ścieżkę

Zarząd Województwa zatwierdził unijne dofinansowanie dla Elbląga na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Królewieckiej do granic miasta. Ma ono wynieść 19,6 mln złotych. W ratuszu trwa właśnie postępowania przetargowe na pierwszy etap tej inwestycji.

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w ciągu ul. Królewieckiej ma powstać od ul. Płk. Dąbka aż do granic administracyjnych miasta w Dąbrowie. Przetarg, w którym rywalizuje obecnie 10 firm, obejmuje jednak jedynie odcinek od wysokości hotelu Europa do granic miasta, to ok. 5 km. Wyceniły one swoje oferty na kwoty od 17,7 mln zł do ponad 25 mln zł. Urzędnicy obecnie badają ich szczegóły

Koszt prac na odcinku od hotelu Europa do granic miasta, szacowany przez urzędników, to 17,7 mln zł (cała ścieżka licząc od od ul. Płk. Dąbka to 29,3 mln zł). Dofinansowanie zatwierdzone właśnie w konkursie przez Zarząd Województwa z funduszy unijnych (tak zwane Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Elbląga i okolic) wyniesie 20 mln zł i dotyczy już całej inwestycji, zarówno 5-kilometrowego odcinka, na który trwa przetarg, jak i 1,5 km między ul. Płk. Dąbka a al. Piłsudskiego. Dodajmy, że Elbląg był w nim jedynym startującym w konkursie samorządem.

- Na zakres robót składa się między innymi: - przebudowa i budowa dróg dla pieszych, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych, przebudowa jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, budowa zatok autobusowych, rozbiórka i budowa sieci oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, rozbudowa przepustu, budowa kładek i ścianek szczelnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, regulacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie istniejących sieci, zagospodarowanie zieleni w obrębie pasa drogowego – czytamy w ogłoszeniu przetargowym odcinka Fromborska - granice miasta w Dąbrowie.

Zwycięzca będzie miał 21 miesięcy na wykonanie prac, licząc od dnia przekazania placu budowy. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, ścieżka rowerowa może być gotowa pod koniec 2028 roku.

Nadal nie wiadomo, kiedy powstanie kolejny odcinek ścieżki w ciągu ul. Królewieckiej - od Płk. Dąbka do wysokości al. Piłsudskiego (to inwestycja miasta, urzędnicy zapowiadali ogłoszenie przetargu w tym roku) oraz od granic miasta do Pogrodzia (za tę inwestycję odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzki w Olsztynie).