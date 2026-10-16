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61 prac i jeden ważny temat

 Elbląg, Wręczenie nagród w konkursie,
Wręczenie nagród w konkursie, fot. Anna Dembińska

Na konkurs Banku Żywności „Żyć zdrowo w zdrowym świecie” wpłynęło 61 prac plastycznych z 11 placówek. Wydarzenie organizowane jest każdego roku z okazji Światowego Dnia Żywności. W piątek (16 października) poznaliśmy jego laureatów. Zobacz zdjęcia.

Bank Żywności w Elblągu wręczył w piątek nagrody w dorocznym konkursie z okazji Światowego Dnia Żywności. Wpłynęło na niego 61 prac z 11 placówek.

- Komisji trudno było wybrać laureatów, ponieważ naprawdę prace i te pojedyncze i grupowe zwłaszcza w przedszkolach, było wartościowe. Jury szukało głównie tych, które łączyły zdrowe odżywianie, zdrowe życie i niemarnowanie żywności, oraz element zdrowia naszej planety – mówi Teresa Bocheńska, prezes Banku Żywności w Elblągu.

Konkurs pełnić ma przede wszystkim rolę edukacyjną.

- Bardzo nam zależy na edukacji, która jest częścią misji Banku Żywności. Od przyszłego roku chcielibyśmy również w naszym ogrodzie organizować dla szkół lekcje przyrody – zaznacza Teresa Bocheńska.

Laureatami pierwszych miejsc w konkursie zostali:

  • w kategorii przedszkola: Ewa Kamińska
  • w kategorii klas I-III szkół podstawowych: Amelia Tarmasewicz, Alicja Szymańska, Agata Oleszkiewicz, Michalina Kaźmierczak,
  • w kategorii klas VI-VIII: Yaroslava Yermachonek

A moim zdaniem...

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61 prac i jeden ważny temat
61 prac i jeden ważny temat
61 prac i jeden ważny temat
61 prac i jeden ważny temat

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