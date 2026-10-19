Chce biec i pomagać. Przed nim 237 km wyzwania

Biegacz Damian Krysztofiak stanie w piątek (23 października) przed wyjątkowym wyzwaniem. Jego celem będzie pokonanie całego, liczącego 237 kilometrów Głównego Szlaku Warmińskiego. Wysiłek i determinację chce wykorzystać, by wesprzeć elbląskie hospicjum i jego podopiecznych.

Główny Szlak Warmiński to nazwa nadana 237-kilometrowemu odcinkowi czerwonego Szlaku Kopernikowskiego, który prowadzi przez historyczną Warmię - od Olsztyna do Kępek nad Nogatem. Z tym dystansem zmierzy się ultra biegacz Braniewianin Damian Krysztofiak. Swoją inicjatywę chce dedykować Hospicjum Elbląskiemu im. dr Aleksandry Gabrysiak. Start zaplanowano na 23 października o godz. 6 z olsztyńskiej starówki. Metą są Kępki nad Nogatem w gminie Nowy Dwór Gdański.

- Rekord na tej trasie wynosi 36 godzin i 17 sekund. Ja chciałbym zejść poniżej 30 godzin. Wiem, że będzie bardzo ciężko. Znam 170-180 km trasy, reszta jest jeszcze delikatną niewiadomą. Trasa przebiega częściowo ulicami, polami, a także lasami. Ma duże przewyższenia, a patrząc na odczyty GPS jest to około 2600 m w górę, czyli jakbyśmy z poziomu morza wbiegli na Rysy – mówi pan Damian.

Podkreśla, że do biegu jest dobrze przygotowany fizycznie.

- Natomiast głowa broni się przed takim wysiłkiem i będzie próbowała mnie powstrzymać. Moim zadaniem będzie przekonać ją do tego, żeby wykonywać kolejne kroki i jeszcze kolejne – mówi biegacz.

Pana Damiana wspiera grupa przyjaciół. Pani Aleksandra będzie odpowiadała m.in. za wyżywienie na trasie oraz pomoc medyczną.

- W początkowych kilometrach będą to jakieś szybkie przekąski, coś słodkiego, ale w późniejszych na pewno będą to normalne obiady – na przykład ziemniaki z jajkiem sadzonym. Najtrudniejsze co można nas zaskoczyć, to pogoda. Noce są coraz zimniejsze, więc trzeba będzie też przemyśleć każdy element ubioru Damiana – podkreśla pani Aleksandra.

Swój wysiłek i determinację pan Damian chce wykorzystać, by wesprzeć elbląskie hospicjum i jego podopiecznych.

- Akcję może wesprzeć każdy, wpłacając tyle, ile może na konto Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego. W tytule przelewu proszę napisać „237 km nadziei” – zachęca pan Damian.

Ślad GPS biegacza znajdziecie w tym linku. Organizatorzy na mecie w Kępkach przewidują uroczyste powitanie biegacza oraz piknik. Więcej informacji na profilu Ultra oddech

- Pan Damian zamierza odwiedzić nasz Dom Hospicyjny, gdzie planowane jest jego powitanie (5 minut). Zakończenie biegu nastąpi 24 października w Kępkach. Na mecie organizatorzy przygotowują piknik rodzinny. Wiele osób wyraziło chęć spontanicznego dołączenia do pana Damiana na trasie, aby w ten sposób okazać mu wsparcie i solidarność. Organizatorzy przekazali nam jednak, że po konsultacji z Policją ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości spontanicznego dołączania do biegu - czytamy w komunikacie organizatorów, który zamieściło elbląskie hospicjum.

Numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, na który można wpłacać datki, znajdziecie w tym linku. W tytule przelewu prosimy wpisać: 237 km nadziei.