Dzień dla Biznesu w salonie Omoda & Jaecoo Margo w Elblągu
Mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na Dzień dla Biznesu, który odbędzie się w naszym salonie Omoda & Jaecoo Margo w Elblągu. To doskonała okazja do poznania naszej oferty, bezpośrednich rozmów z Doradcami oraz nawiązania nowych relacji biznesowych.
W programie wydarzenia:
- Indywidualne spotkania z naszymi Doradcami,
- Jazdy testowe wybranymi modelami Omoda i Jaecoo,
- Networking i możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych,
- Poczęstunek w miłej, swobodnej atmosferze.
Chcemy, aby było to spotkanie pełne inspirujących rozmów, ciekawych możliwości i wartościowych relacji.
Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym salonie!
Szczegóły wydarzenia:
15 października (czwartek)
Godzina: 10:00 – 17:00
Salon Omoda&Jaecoo Margo, ul. Rawska 2-4, Elbląg
Zespół Omoda & Jaecoo Margo Elbląg