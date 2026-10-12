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Dzień dla Biznesu w salonie Omoda & Jaecoo Margo w Elblągu

 Dzień dla Biznesu w salonie Omoda & Jaecoo Margo w Elblągu

Mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na Dzień dla Biznesu, który odbędzie się w naszym salonie Omoda & Jaecoo Margo w Elblągu. To doskonała okazja do poznania naszej oferty, bezpośrednich rozmów z Doradcami oraz nawiązania nowych relacji biznesowych.

W programie wydarzenia:

  • Indywidualne spotkania z naszymi Doradcami,
  • Jazdy testowe wybranymi modelami Omoda i Jaecoo,
  • Networking i możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych,
  • Poczęstunek w miłej, swobodnej atmosferze.

 

Chcemy, aby było to spotkanie pełne inspirujących rozmów, ciekawych możliwości i wartościowych relacji.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym salonie!

 

Szczegóły wydarzenia:

15 października (czwartek)

Godzina: 10:00 – 17:00

Salon Omoda&Jaecoo Margo, ul. Rawska 2-4, Elbląg


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