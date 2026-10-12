Dzień dla Biznesu w salonie Omoda & Jaecoo Margo w Elblągu

Mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na Dzień dla Biznesu, który odbędzie się w naszym salonie Omoda & Jaecoo Margo w Elblągu. To doskonała okazja do poznania naszej oferty, bezpośrednich rozmów z Doradcami oraz nawiązania nowych relacji biznesowych.

W programie wydarzenia: Indywidualne spotkania z naszymi Doradcami,

Jazdy testowe wybranymi modelami Omoda i Jaecoo,

Networking i możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych,

Poczęstunek w miłej, swobodnej atmosferze. Chcemy, aby było to spotkanie pełne inspirujących rozmów, ciekawych możliwości i wartościowych relacji. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym salonie! Szczegóły wydarzenia: 15 października (czwartek) Godzina: 10:00 – 17:00 Salon Omoda&Jaecoo Margo, ul. Rawska 2-4, Elbląg

Zespół Omoda & Jaecoo Margo Elbląg