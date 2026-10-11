Galeria pod psem i kotem (Odc.437)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kiara to maleńka, biało-czarna kotka. Jest oswojona, umie korzystać z kuwety. Kto da jej dom?

Niko to dosyć duży pies, który trafił do schroniska w lipcu 2024 roku po śmierci swojego ukochanego opiekuna. Miał wtedy 11 lat. Z informacji, które uzyskaliśmy, w swoim domu był opisywany jako pogodny, pełen energii i chęci do zabawy – i dokładnie tak samo widzimy go my. Jak na swój wiek, jest w świetnej formie – zawsze gotowy na długie spacery i wspólne aktywności. To psiak, którego naprawdę trudno zmęczyć! Jest niezwykle wesoły, energiczny i pozytywny. Niko bardzo dobrze dogaduje się z innymi psami. Obecnie dzieli boks z mniejszym do siebie samcem. W stosunku do znanych sobie osób jest bardzo przyjazny i łagodny. Pozwala na zabiegi pielęgnacyjne, spokojnie znosi zakładanie szelek. W kontakcie z obcymi jest przyjazny, lecz ostrożny – bywa niepewny, boi się gwałtownych ruchów. W stresujących sytuacjach, gdy jego sygnały są bagatelizowane, potrafi ugryźć. To nie jest pies agresywny. Niko potrzebuje spokoju i cierpliwości. Kiedy już zaufa – staje się cudownym, oddanym przyjacielem. To także bardzo mądry psiak – chętnie współpracuje z człowiekiem, lubi naukę i szybko rozumie, czego się od niego oczekuje. Reaguje na korekty, a nowe sztuczki sprawiają mu frajdę. Kogo szukamy? Spokojnej, cierpliwej i łagodnej osoby, która da mu czas i przestrzeń, by mógł znowu zaufać. Kogoś, kto zobaczy w nim to, co my – naprawdę genialnego psa, którego pokochaliśmy całym sercem. Bardzo byśmy chcieli, żeby schronisko nie było jego ostatnim przystankiem.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.