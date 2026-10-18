Galeria pod psem i kotem (Odc.438)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Blanka trafiła do schroniska 6 października 2026 roku. Blanka to biała kotka, która urodziła się mniej więcej 30 lipca. Jest odważną i ciekawską istotką, która uwielbia wszystkich ludzi i zawsze chce być blisko. Kto da jej dom?

Lamar trafił do schroniska w sierpniu 2026 roku. Lamar to psiak średniej wielkości, w wieku około roku. Jest sympatycznym, wesołym stworzeniem, które lubi ludzi.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.