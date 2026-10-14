Krok bliżej do placu zabaw z Budżetu Obywatelskiego

Dzieci i mieszkańcy zyskają nową, w pełni bezpieczną przestrzeń do rekreacji, integracji i aktywnego wypoczynku. Gmina Miasto Elbląg podpisała umowę na realizację zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego przy Szkole Podstawowej nr 14. Inwestycja o wartości niemal 400 tys. zł zostanie oddana do użytku w ciągu trzech miesięcy.

Za metamorfozę terenu przy Szkole Podstawowej przy ul. Mielczarskiego odpowiadać będzie firma NOVUM Sp. z o.o. ze Szczytna, a łączny koszt prac wynosi 397 966,34 zł brutto. Dzięki inwestycji najmłodsi mieszkańcy otrzymają atrakcyjne i w pełni certyfikowane miejsce do codziennej zabawy, a rodzice i opiekunowie komfortową strefę wypoczynku. W ramach projektu powstaną atrakcyjne strefy ruchu i integracji w skład których wejdą m.in.: rozbudowany zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, huśtawki klasyczne oraz „bocianie gniazdo”, ławki, a także drążki do ćwiczeń i plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/chińczyk). Ponadto firma wykona bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadki, nawierzchnię trawiastą i ogrodzenie.

Zadanie jest realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2026.

Wartość zadania: 397 966,34 zł brutto