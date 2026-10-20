Testy nowej syreny

fot. UM Elbląg

W związku z instalacją nowej elektrycznej syreny alarmowej w 21. Wojskowym Oddziale Gospodarczym, który mieści się przy ul. Kwiatkowskiego, 22 października ok. godz. 10:00 zostanie przeprowadzony test poprawności działania urządzenia.

Informujemy, że sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego niebezpieczeństwa. Po usłyszeniu dźwięku syreny mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań. Będzie to wyłącznie zaplanowana próba nowego urządzenia alarmowego.

Zespół Prasowy UM Elbląg