Trening w sytuacjach zagrożenia

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że 17 października 2026 r. w godz.10.00-14.00 przeprowadzony będzie trening w sytuacjach zagrożenia. Powyższe przedsięwzięcie realizowane w ramach „Krajowego Treningu Rodzinnego Akademii OLiOC” odbędzie się na terenie całego kraju, a skierowane jest do mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, rodziców i całych rodzin.

Na terenie naszego miasta zorganizowane będzie na boisku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12 w Elblągu. Celem wydarzenia jest przygotowanie mieszkańców do właściwego postępowania po usłyszeniu sygnału alarmowego, rozpoznawania bezpiecznych miejsc oraz opracowania rodzinnego planu bezpieczeństwa. Działania edukacyjne obejmą również zasady reagowania na alerty RCB oraz procedury postępowania w szkołach w sytuacjach zagrożenia.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta