Utrudnienia na przejściu granicznym w Bezledach i Grzechotkach

fot. Witold Sadowski (arch. portEl.pl)

W związku z pracami konserwacyjnymi po stronie rosyjskiej, na drogowym przejściu granicznym w Bezledach i Grzechotkach będzie czasowo wstrzymana odprawa osób i środków transportu.

Prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach od 9:00 do 13:00 w następujących dniach: - 14 października br. Mamonowo-Grzechotki - 16 października br. Bagrationowsk-Bezledy Straż Graniczna zwraca się z prośbą do podróżnych, o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu tras przejazdu i wyborze przejścia granicznego.

ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG