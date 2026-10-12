Utrudnienia na przejściu granicznym w Bezledach i Grzechotkach
W związku z pracami konserwacyjnymi po stronie rosyjskiej, na drogowym przejściu granicznym w Bezledach i Grzechotkach będzie czasowo wstrzymana odprawa osób i środków transportu.
Prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach od 9:00 do 13:00 w następujących dniach:
- 14 października br. Mamonowo-Grzechotki
- 16 października br. Bagrationowsk-Bezledy
Straż Graniczna zwraca się z prośbą do podróżnych, o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu tras przejazdu i wyborze przejścia granicznego.
ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG