„Kici Nici i bajkowa kreatywność” - spotkanie z Aliną Przydatek

W sobotę, 24 października zapraszamy do filii bibliotecznej Słoneczna na wyjątkowe spotkania z Aliną Przydatek – autorką książek dla dzieci, ilustratorką, pedagożką i twórczynią Wydawnictwa Kici Nici. Obowiązują zapisy.

Godz. 10:30 – spotkanie dla osób w wieku 8–108 lat

Jak powstają książki? Skąd biorą się pomysły na bohaterów i ich przygody? Jak wygląda praca autorki, ilustratorki i twórczyni ręcznie wykonanych postaci? Zapraszamy na spotkanie z Aliną Przydatek, która opowie o swojej twórczości, inspiracjach i kulisach powstawania książek. To propozycja dla wszystkich ciekawych literackiego świata – niezależnie od wieku!

Godz. 12:00 – spotkanie dla dzieci z opiekunami

Czas wkroczyć do bajkowego świata Kici Nici! Podczas spotkania dzieci poznają książki Aliny Przydatek, jej niezwykłych bohaterów i historie, które pobudzają wyobraźnię. Nie zabraknie wspólnej zabawy, opowieści i bajkowych inspiracji. To okazja, by przekonać się, że książka może być początkiem fascynującej przygody, a świat stworzony przez autorkę kryje mnóstwo niespodzianek!

Alina Przydatek samodzielnie tworzy niezwykły świat swoich książek – wymyśla historie i bohaterów, ilustruje opowieści, a także tworzy ręcznie gałgankowe postacie, które ożywają na kartach jej publikacji. Wśród nich spotkamy między innymi Myszkę Soniulindę i Króliczkę Matildę, których przygody zapraszają do odkrywania świata, rozwijania wyobraźni i poznawania nowych rzeczy.

Jej książki to coś więcej niż opowieści – to autorski, pełen kolorów i ciepła świat, w którym literatura łączy się z ilustracją, rękodziełem i zabawą. Podczas spotkań będzie można zajrzeć za kulisy pracy twórczej Aliny Przydatek i przekonać się, jak z pomysłu rodzi się książka, a z wyobraźni – wyjątkowi bohaterowie i całe bajkowe historie.

Przez cały tydzień autorka będzie odwiedzać filie Biblioteki Elbląskiej, spotykając się z grupami szkolnymi. Zwieńczeniem Festiwalu Kici Nici będzie sobotnie spotkanie w filii przy ul. Słonecznej, na które zapraszamy wszystkich miłośników książek – małych i dużych!

Podczas pobytu autorki w Elblągu, tzn. 19.10-24.10 będzie można również obejrzeć wystawę prac prezentowaną w filii przy ul. Słonecznej.

Przyjdźcie poznać Alinę Przydatek i jej autorski świat, w którym książkowe historie nabierają kształtów, gałgankowi bohaterowie ożywają, a wyobraźnia nie zna granic!

Więcej informacji i zapisy:

Filia Słoneczna

ul. Słoneczna 29

tel. 55 625 60 80

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Książka nas łączy 2. W krainie słów i obrazów”, dofinansowanego przez MKiDN z programu Kultura Dostępna 2026.