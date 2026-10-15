Grupowe zwolnienia w Odlewni Elzamech

58 spośród 64 zatrudnionych pracowników planuje grupowo zwolnić Odlewnia Elzamech. O trudnej sytuacji firmy pisaliśmy kilka tygodni temu. - Przyczyną planowanego zwolnienia jest trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki, brak możliwości dalszego finansowania bieżącej działalności oraz planowane zakończenie działalności, skutkujące koniecznością likwidacji stanowisk pracy – informuje Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.

Zawiadomienie z Odlewni Elzamech do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło pod koniec września. Po konsultacjach ze związkami zawodowymi pracodawca zdecydował, że rozwiązanie stosunków pracy nastąpi z upływem okresów wypowiedzenia obowiązujących poszczególnych pracowników, najpóźniej do 28 lutego 2027 roku.

- PUP w Elblągu wystąpił do spółki z pismem, w którym zaproponowano zorganizowanie spotkania dla zwalnianych pracowników z przedstawicielami urzędu na temat form wsparcia realizowanych przez PUP w Elblągu. Oczekujemy na odpowiedź w tej sprawie – informuje Katarzyna Piasecka, kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego PUP w Elblągu.

Zwolnienia grupowe mają objąć 58 spośród 64 osób zatrudnionych w Odlewni Elzamech.

- Przyczyną planowanego zwolnienia jest trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki, brak możliwości dalszego finansowania bieżącej działalności oraz planowane zakończenie działalności, skutkujące koniecznością likwidacji stanowisk pracy – informuje Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.

Spółka, o czym informowaliśmy jako pierwsi, w lipcu złożyła do sądu wniosek o upadłość. Sąd powołał tymczasowego zarządcę sądowego, którego zadaniem jest analiza sytuacji w firmie i sporządzenie raportu. Ma on dać odpowiedź na pytanie, czy ogłoszenie upadłości jest możliwe.