Hotelowiec idzie pod młotek. Co w zamian?

Jak już wcześniej informowaliśmy, miasto chce sprzedać hotelowiec przy ul. Łęczyckiej wraz działką. Właśnie ogłosiło przetarg w tej sprawie. Nabywca w rozliczeniu ma zbudować w innym miejscu mieszkania komunalne w zabudowie modułowej.

W budynku przy ul. Łęczyckiej 26 obecnie jest 91 mieszkań (komunalnych i socjalnych) oraz dwa użytkowe (w tym świetlica), w tym 16 lokali to pustostany. Nieruchomość została wybudowana w 1975 r., wraz z działką o powierzchni prawie 8 tys. m kw. Została wyceniona przez rzeczoznawcę na 6 mln 305 tys. zł netto.

- Zużycie techniczne budynku oszacowane na 60 procent. Budynek kwalifikuje się do remontu. Stan techniczny poszczególnych lokali – do remontu. Obiekt wyposażony w instalacje: wodociągową z miejskiej sieci, kanalizacji sanitarnej z miejskiej sieci, kanalizacji deszczowej, elektryczną, AZART oraz centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Otwarcie ofert w przetargu na sprzedaż nieruchomości zaplanowano na 14 grudnia. Zwycięzca nie wpłaci należności za budynek i działkę do kasy miasta, ale za wylicytowaną kwotę zbuduje do końca 2028 roku mieszkania komunalne i socjalne w niedalekiej odległości – po drugiej stronie ul. Łęczyckiej, w sąsiedztwie osiedla z mieszkaniami socjalnymi i ul. Wschodniej, na części działki o powierzchni prawie 1,8 hektara. Ma tu powstać co najmniej 70 mieszkań w zabudowie modułowej, dwu- i trzypokojowych, wyposażonych w kuchnie lub aneks kuchenny, łazienkę. Będą one przekazane po wybudowaniu na własność miastu w ramach rozliczenia przetargowego.

Na części działki, zaznaczonej przez nas czerwoną linią, mają powstać nowe mieszkania komunalne i socjalne (graf. Geoportal Miasta Elbląg)

- Nabywca zobowiązany będzie w terminie 60 dni od zakończenia inwestycji, przedłożyć Sprzedającemu kosztorys powykonawczy, który sporządzi własnym staraniem i na własny koszt. Kosztorys powykonawczy podlegać będzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Sprzedającego – czytamy ogłoszeniu przetargowym. - W przypadku kiedy wysokość kosztów poniesionych przez Nabywcę, nie pokryje całości ceny nabycia nieruchomości, wówczas oferent zobowiązany będzie do zapłaty wskazanej brakującej części ceny w terminie 30 dni od pozytywnej weryfikacji kosztorysu przez Sprzedającego, na rachunek bankowy Gminy Miasto Elbląg, wskazany przez Sprzedającego. W przypadku kiedy wysokość kosztów poniesionych przez Nabywcę przewyższy cenę nabycia nieruchomości, wówczas nadpłata nie będzie podlegała zwrotowi na rzecz Nabywcy, na co Nabywca wyraża zgodę

Co stanie się z budynkiem po hotelowcu? Nowy właściciel albo go wyremontuje, albo zburzy. Teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, ale niewykluczone, że powstaną tu kolejne budynki mieszkalne realizowane przez dewelopera.

Jak zapewniają władze miasta, mieszkańcom hotelowca, przed przeniesieniem prawa własności nieruchomości na rzecz nowego właściciela, zapewnione zostaną inne lokale zamienne i socjalne. - Będą one proponowane w różnych obiektach należących do zasobu ZBK – zapewniają władze Elbląga.