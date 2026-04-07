Tyle jest wart hotelowiec z działką. Idzie pod młotek

6 mln 305 tys. złotych netto – na tyle wyceniono wartość hotelowca przy ul. Łęczyckiej wraz z działką o powierzchni prawie 8 tys. m kw. Wkrótce odbędzie się przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości.

- Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w złym stanie technicznym, w którym znajdują się mieszkania komunalne i socjalne. Budynek jest administrowany przez Zarząd Budynków Komunalnych. Przed zawarciem umowy przeniesienia na rzecz nabywcy własności działki nr 18/20 w formie aktu notarialnego, mieszkańcom ww. budynku zapewnione zostaną lokale zamienne i socjalne. Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia, w celu powiększenia miejskiej oferty inwestycyjnej oraz poprawy standardów i jakości zasobu Zarządu Budynków Komunalnych. Planuje się zbycie nieruchomości w drodze przetargu – takie było uzasadnienie uchwały Rady Miejskiej w Elblągu, która pod koniec ubiegłego roku wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości.

Przetarg ma się odbyć w najbliższych miesiącach. Z zarządzenia prezydenta wynika, że hotelowiec wraz z działką o powierzchni prawie 8 tys. m kw. wyceniono na 6 mln 305 tys. Zł netto (plus VAT). Zwycięzcą przetargu nie wpłaci tej kasy do budżetu miasta, ale za wylicytowaną kwotę zbuduje mieszkania komunalne i socjalne w niedalekiej odległości – przy ul. Łęczyckiej 29. A sam hotelowiec zostanie zburzony. Co w jego miejsce powstanie?

Teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, ale niewykluczone, że powstaną tu kolejne budynki mieszkalne realizowane przez dewelopera.

Jak zapewniają władze miasta, mieszkańcom hotelowca, przed przeniesieniem prawa własności nieruchomości na rzecz nowego właściciela, zapewnione zostaną inne lokale zamienne i socjalne. Będą one proponowane w różnych obiektach należących do zasobu ZBK – zapewniają władze Elbląga.

Obecnie w hotelowcu, poza dwoma lokalami użytkowymi, znajduje się 91 lokali mieszkalnych, stanowiących lokale komunalne i socjalne, z czego 16 lokali to pustostany.